Nirvana rééditera «In Utero» à l'occasion du 30e anniversaire de l'album

Une réédition d'«In Utero» de Nirvana devrait sortir le 27 octobre à l'occasion du 30e anniversaire de l'album.

Mardi (5 sept. 23), les labels Geffen et UMe ont annoncé une réédition du dernier album du groupe de grunge-rock emblématique en plusieurs formats différents, certains dévoilant une multitude de morceaux inédits.

Les fans pourront ainsi s'offrir un coffret super deluxe contenant 8 vinyls LP, un coffret super deluxe 5CD, une édition Vinyl 10 pouces, une édition 2CD et une édition numérique super deluxe. Les bonus de la collection remasterisée comprennent 53 titres inédits, dont deux concerts complets de la tournée In Utero 1993-1994.

Écoutez le segment culturel avec Anaïs Guertin-Lacroix via QUB radio :

L'album de 1993 était le troisième album du groupe composé de Kurt Cobain, Krist Novoselic et Dave Grohl, et est devenu leur dernier album original avant que Kurt Cobain ne se suicide à l'âge de 27 ans en avril 1994, suite à une bataille contre la drogue et la dépression.

Le batteur Dave Grohl a formé les Foo Fighters dans les années qui ont suivi le décès du chanteur de légende.