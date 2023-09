«On pourrait se demander: où étaient ses proches?»

Triste histoire mise au jour par le Journal de Montréal, hier. Une femme de 58 ans a été retrouvée morte dans son logement social parmi «une montagne de déchets» cinq mois après avoir demandé de l’aide à son CLSC, une aide qu’elle n’a jamais reçue d’après le rapport du coroner. Mario Dumont commente la situation .

«Elle a demandé de l’aide, voulait être relogée, elle appelait quand même au secours. Il y a le dossier d’absence de suivi [de la part du CLSC] et aussi un phénomène de société qui nous concerne tous, l’isolement social. Dans les morgues, il y a régulièrement des corps non réclamés. Il n’y a personne à appeler, pas de neveu, d’ami, rien, personne», constate Mario Dumont.

«Dans cette histoire, il ne semblait pas y avoir d’appel de type: comment vas-tu? L’article du Journal de Montréal mentionne que l’identité de la femme de 58 ans n’est pas révélée à la demande de ses proches. Je ne sais pas qui sont les proches, c’est une belle attention de protéger sa dignité. Mais, on pourrait poser la question, on me pardonnera, où étaient ses proches? Quelques attentions précédentes semblent avoir été négligées», se désole notre commentateur politique.

