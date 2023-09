Un nouveau robot et un nouveau système Android

Android annonce de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à améliorer la productivité, la connectivité et l'individualité dans votre vie quotidienne et pour agrémenter le tout, le géant introduit une nouvelle personnalisation du logo Android.

Google annonce pour son système Android un nouveau look, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour les applications maison et les appareils que vous utilisez tous les jours. Voici comment ces mises à jour vous permettent de rester concentré sur vos tâches et de rester connecté lors de vos déplacements.

L'assistant IA

Le widget Assistant en un coup d’œil utilise l'IA pour vous fournir des informations utiles telles que des alertes météo de haute précision, des mises à jour dynamiques sur les voyages et des rappels d'événements à venir sur votre écran d'accueil, au moment où vous en avez besoin.

Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, la fonction Questions et réponses sur les images dans Lookout rend le contenu visuel plus accessible en utilisant l'IA pour générer des descriptions plus détaillées. Après avoir ouvert une image, vous pouvez taper ou utiliser votre voix pour poser des questions de suivi afin d'en savoir plus sur le contenu de l'image. Lookout met également 11 nouvelles langues à disposition sur son application, dont le japonais, le coréen et le chinois, ce qui porte à 34 le nombre total de langues prises en charge.

Google Wallet

Accédez facilement à vos billets et laissez-passer au moment où vous en avez besoin. Grâce à l'importation de photos de Google Wallet Pass, vous pouvez numériser les titres de transport dotés d'un code-barres ou d'un code QR, comme les cartes de gymnastique ou de bibliothèque. Il vous suffit de télécharger une image de l'abonnement pour en stocker une version numérique sécurisée dans votre Google Wallet.

Google

Android Auto

De nouvelles applications de communication seront bientôt disponibles sur Android Auto. Prochainement, les applications Webex by Cisco et Zoom sur Android Auto vous permettront de participer à des conférences téléphoniques en mode audio et de consulter le calendrier de vos réunions à partir de l'écran de votre voiture.

Personnalisé pour vous

Commencez votre journée avec un peu de motivation matinale en écoutant vos données d'activité et de sommeil Fitbit ou Google Fit dans vos routines personnelles. Pour commencer, ajoutez vos heures de sommeil à votre routine Bonjour. Dites ensuite "Hé Google" pour entendre un récapitulatif de vos statistiques de sommeil dans la matinée.

Google

Nouveau robot Android

Un peu négligé au fil des ans, le robot et icône du système Android fait peau neuve. «Le visage et l'élément le plus identifiable du robot Android - apparaît désormais avec plus de dimension et beaucoup plus de caractère, déclare Google mardi. En tant que symbole visuel de notre marque, nous voulions que le bugdroid soit aussi dynamique qu'Android lui-même.»

La version complète du bugdroid a également été modifiée en 3D, afin qu'il puisse être «un compagnon polyvalent et fiable sur tous les canaux, toutes les plateformes et tous les contextes», conclut Google.