Un réseau social profite des déboires de X?

Longtemps connu pour être un réseau social associé à la recherche d’emploi, LinkedIn connait une hausse de sa popularité depuis les derniers mois.

Est-ce lié aux changements chez X, les nouvelles restrictions sur Facebook ou simplement que les usagers s’intéressent davantage à des publications qui ont plus de contenus informels.

Selon Louis-François Bouchard, vulgarisateur scientifique en intelligence artificielle, qui utilise la plateforme LinkedIn, croit que ce réseau social encourage davantage la participation des usagers.

«Ce que je vois de différent sur LinkedIn, c’est que tout le monde partage sur le premier réseau social. Les gens partagent ce qu’ils ont appris sans nécessairement se proclamer influenceurs. Contrairement à X, les gens qui publient sont plus souvent des influenceurs et les autres usagers font seulement suivre les publications. Je crois que c’est plus accessible et ça favorise le partage d’information. L’algorithme fait un bon travail pour propulser les publications de chacun», dit-il.

Voyez ses explications dans la vidéo ci-dessus.