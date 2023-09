Un septuagénaire porté disparu à Montréal

La police de Montréal demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 77 ans porté disparu depuis mardi dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, à Montréal.

Jean-Marc Panneton a quitté sa résidence mardi après-midi et n’a pas été revu depuis. Selon la police, il se déplacerait à pied et en transport en commun. «Il pourrait être confus et avoir de la difficulté à s’orienter. Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité», a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le septuagénaire mesure 165 cm (5’ 5’’), pèse 47 kg (104 lb), a les cheveux gris et les yeux bruns. Il s’exprime en français.

Au moment de sa disparition, il portait un chandail à manches longues bleu foncé, un pantalon foncé, des souliers noirs et des lunettes.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant sa disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.