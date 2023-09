Un restaurateur expose sur les réseaux sociaux les clients qui partent sans payer

Le propriétaire d’un restaurant de Floride, le Rick’s on the River, a pris les grands moyens pour mettre un frein au problème des clients qui payent sans payer.

Ken Brackins, propriétaire de 2e génération du restaurant situé à Tampa a fait installer 16 caméras de sécurité depuis deux ans. Ceux qui partent sans payer leur facture se retrouvent sur sa page Facebook, désormais très populaire.

Certains clients qui se reconnaissent retournent payer leur dîner et supplient la plupart du temps de retirer la vidéo les mettant en vedette. Il a réussi à attraper une douzaine de personnes de cette manière.

«Nous pensons que cela a eu un effet dissuasif sur ceux qui ont été arrêtés. Ils ont honte et j'espère qu'ils ne recommenceront plus à l'avenir», a-t-il expliqué au MailOnline.

Dans une vidéo qu’il a publiée la semaine dernière, on voit un employé échanger avec une cliente assise dans sa Mercedes. La dame refusait de payer sa bière. La vidéo la montre elle, sa voiture, ainsi que sa plaque d’immatriculation.

Le restaurant a attiré une attention considérable sur les réseaux sociaux, recueillant près de 9 000 vues et des centaines de commentaires, soutenant principalement la méthode non conventionnelle du restaurateur et condamnant le client.

Il soutient que les commentaires qu’il reçoit après la publication sont «extrêmement positifs» et que cette façon de faire avait contribué à une baisse de ce type de vol.

Les factures impayées des personnes impliquées atteignent parfois plusieurs centaines de dollars.

Le restaurateur ne souhaite pas porter plainte à la police, considérant qu'il s'agit d'une question peu prioritaire par rapport aux crimes plus graves.

«Ils ont beaucoup à faire. Je ne veux pas les déranger pour ça», a-t-il simplement affirmé.