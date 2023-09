1 M $ d’investissements à Saguenay, mais hausse des taxes de 14 %

Si vous trouvez que les taxes municipales à Saguenay coûtent chères, et bien elles pourraient augmenter encore davantage. Le président de la commission des finances, Michel Potvin, a sorti un lapin de son chapeau dans les dernières heures et propose d'investir 1 milliard $ d'ici 7 ans, en retour d'une augmentation des taxes de 2 % à chaque année.

Selon M. Potvin, cet investissement massif est nécessaire pour permettre d’améliorer les infrastructures de la ville de Saguenay et rattraper le retard cumulé au fil des ans. L’objectif serait d’augmenter le budget alloué à l’asphaltage, les égouts et la réfection du système d’aqueduc de 25 millions $.

La même tranche serait ajoutée pour la remise à niveau des infrastructures. «On finirait par venir à bout de tous les trous dans cette ville-là. On a mis beaucoup d'argent dans les six dernières années. Force est d'admettre que ce n'était pas encore assez», a-t-il affirmé.La mairesse, Julie Dufour, promet que le résultat sera significatif au bout de sept ans pour les citoyens. «En sept ans, nos infrastructures primaires de ville seront toutes mises à niveau», a-t-elle dit.

Pas l’unanimité

Pour que Saguenay investisse 1 milliard $ d’ici sept ans, les citoyens devront toutefois assumer une hausse annuelle de 2 % de leur compte de taxes. Une possibilité qui est loin de faire le bonheur de l’ensemble des contribuables. «Les citoyens en paient déjà assez, je trouve que c'est exagéré un peu», a confié une dame.

«2 %, au bout de quelques années ça fait beaucoup», a renchéri un homme. Actuellement, si vous avez une maison moyenne de 216 000 $, vous payez environ 3000 $ de taxes municipales. Si on augmente la facture de 2 % chaque année pendant 7 ans, au bout du compte, vous paierez un peu plus de 450 $ de plus sur votre facture. Michel Potvin assure que cette augmentation de 2 % pourrait diminuer en fonction des subventions que la ville serait en mesure d’aller chercher.

«Si le gouvernement du Québec veut octroyer à Saguenay 5-6 millions récurrents pour toutes sortes de raisons pour l'équité avec les polices, l'équité avec les programmes ou dans le fond des générations, ça ne coûtera pas 2 % de plus. Nous on a fait le calcul dans la pire des situations», a-t-il ajouté.

La mairesse croit que de pouvoir planifier à plus long terme les projets à venir permettrait à la ville d’être plus efficace dans les demandes de subventions. «C'est un travail d'équipe et une vision d'équipe qu'on va présenter à l'ensemble de la population et surtout à l'ensemble des élus», a-t-elle expliqué.

Diversion?

Certains élus sont toutefois loin d’être convaincus que les propos de Julie Dufour soient le reflet de la réalité. C’est le cas de Jean-Marc Crevier, qui croit que l’annonce du conseiller Michel Potvin vise plutôt à faire diversion sur le débat au conseil de ville.

«On dirait que c'est une sortie de diversion. Ces temps-ci on parle beaucoup de la mairesse. Il a dû se dire qu’on sort ça et maintenant ça va être ça», a-t-il songé.Il a aussi mentionné que M. Potvin et la mairesse auraient dû interpeller l’ensemble des élus bien avant d’en faire l’annonce sur la place publique.

«Julie Dufour dit qu’elle veut travailler en équipe. Elle est écœurée du clocher entre Jonquière, Chicoutimi et tout ça. C'est déjà assez malhabile de sortir et de dire que c'est bon quand les 14 autres conseillers et conseillères n'ont pas été consultés sur cet aspect-là», a-t-il ajouté. Le climat demeure tendu entre les élus.