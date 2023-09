Affaire Robert Miller: le juge doit se retirer pour apparence de partialité

Développement majeur jeudi, le juge se récuse dans le dossier de Robert Miller, cet homme qui aurait commis des abus sexuels envers des dizaines de femmes dont plusieurs étaient mineures dans les années 2000.

Résultat, les démarches de demande d’action collective devant le Tribunal contre le milliardaire montréalais devront être recommencées.

Cette décision a été prise en raison d’une question d’apparence de partialité soulevée par l’avocat des victimes alléguées.

Le juge Donald Bisson a décidé de se retirer de la cause, on parle ici d’une demande d’action collective de plusieurs millions de dollars visant cet homme, Robert Miller, qui aurait payé des femmes, dont des adolescentes pour du sexe.

En retour, il leur aurait offert jusqu'à 1500$ en argent de la rencontre en plus de leur offrir des cadeaux.

Quelques-unes de ces femmes auraient confié à TVA Nouvelles le déroulement de ces rencontres qui avaient lieu dans un hôtel du centre-ville de Montréal.

Elles auraient été choisies et recrutées pour offrir des services sexuels au milliardaire.

Elles sont 28 nouvelles victimes alléguées à vouloir intégrer l’action collective.

Le débat devait s’amorcer jeudi, mais de toute évidence, il sera retardé de plusieurs semaines en raison de ce dénouement important en lien avec un changement de juge.

Entre-temps, Me Jeff Orenstein qui représente les victimes alléguées a déclaré à TVA Nouvelles qui veut faire témoigner Robert Miller.

«Ça, c’est certain [que je veux qu’il témoigne], il y avait sept requêtes (...) On a des affidavits (déclarations sous serment) déjà. Je pense que c’est la vérité et il n’y a pas de questions pour moi», Me Jeff Orenstein.

L’avocat du milliardaire, Me Karim Renno, et l’avocat de Futur Electronics (compagnie fondée par Robert Miller), Me Jean-Pierre Sheppard, n’ont pas voulu commenter.