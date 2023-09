Celui qui a un VUS est un putois de la société!

Si vous avez une chronique à voir aujourd’hui, c’est celle de Mario Dumont. Notre commentateur s’emporte contre le sondage mené par Équiterre.

• À lire aussi: Les Québécois veulent un encadrement des pubs de VUS

Hier, l’organisme a dévoilé les résultats de son coup de sonde mené auprès de 1000 Québécois. Ces derniers, selon l’organisme, souhaiteraient à 58% un encadrement plus musclé des publicités de véhicules utilitaires sport et de camions légers. Ils souhaiteraient aussi à 46% que davantage de petits véhicules soient proposés par les constructeurs automobiles alors que de plus en plus de VUS roulent sur nos routes.

«Équiterre dit que son sondage n’est pas une campagne anti-VUS, mais une compagne d’informations. Il n’y a pas d’information positive, c’est juste du négatif sur les VUS. Sincèrement, je trouve ça d’un ridicule consommé», tempête Mario Dumont.

Écoutez la rencontre Dutrizac – Dumont diffusée chaque jour en direct 7 h 05 via QUB radio, dans laquelle on aborde la taxe sur les VUS :

«Si c’était fait avec de l’argent privé de donateurs, je n’aurais rien à dire, mais là c’est fait avec de l’argent du gouvernement fédéral considéré comme ayant été investi pour l’environnement et les changements climatiques alors que ces sommes sont allées dans une campagne de publicité», lance notre chroniqueur.

Selon lui, il faut s’attaquer à la consommation d’essence des automobilistes non pas au format des véhicules qu’ils achètent et conduisent.

«Là, on s’attaque à une forme de carrosserie. La plupart des petits VUS sont montés sur un frame de char! Ils consomment beaucoup moins qu’autrefois avec des moteurs efficaces. La personne qui a un VUS est un putois de la société [...] En gros, quelqu’un qui a un Lincoln Continental qui est long comme d’ici à demain avec un V8 dedans, c’est un bon citoyen, mais quelqu’un qui a Hyundai Kona est un vaurien! C’est un pollueur, voyons donc! Ce n’est pas sérieux!», s’enflamme Mario Dumont.

*** Voyez l’intégrale de sa chronique dans la vidéo ci-haut