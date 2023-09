«C’est démoralisant»: elle ne peut accéder à son diplôme d’infirmière malgré une dizaine d'années d’expérience

Une infirmière auxiliaire au CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, qui pratique le métier depuis près de 15 ans, s’est vue se faire complètement refusée l’accès de retourner au Cégep afin de recevoir le diplôme d’infirmière.

Stéphanie Dufort a le désir d’apporter un soutien supplémentaire au réseau de la santé. «Je sens que je peux faire plus, que je peux apporter plus», indique-t-elle en entrevue à TVA Nouvelles.

C’est pourquoi l’infirmière auxiliaire de 40 ans a pris la décision d’envoyer sa candidature dans un programme au Cégep pour devenir infirmière.

Cependant, Stéphanie a eu une bien mauvaise surprise, lorsqu’elle s’est vue se faire refuser l’accès, en raison d’un «manque de places». Insatisfaite de la réponse, celle-ci a cherché à avoir une meilleure réponse.

«On m’a parlé de mes notes du secondaire, on recule d’il y a 20 ans... On m’a dit que la qualité de mon dossier n’était pas assez bonne dû à des erreurs de jeunesse à 19 ans», explique-t-elle.

Elle a écrit une lettre au Cégep en expliquant son parcours scolaire d’il y a 20 ans. Malgré les démarches, elle reçoit un second refus en raison de l’état de son dossier.

«J’ai l’impression qu’on me juge. On a pris juste ce que j’ai fait il y a 20 ans. C’est comme si tout ce que j’ai acheminé jusqu’aujourd’hui, ça n’a plus de valeur», ajoute l’infirmière auxiliaire.

Alors qu’il y a un manque flagrant de personnel dans le milieu de la santé, Stéphanie voit son refus «démoralisant» et «dévalorisant».

Malgré tout, celle-ci ne compte pas abandonner. Elle souhaite même envoyer son diplôme à ce même établissement lorsqu’il sera acquis.

«La façon d’évaluer les professionnels qui ont de l’expérience est à repenser. C’est les fameuses notes du passé, les cotes R qui comptent, ce n’est plus l’expérience. Il doit y avoir une ouverture pour faire le pont plus facilement», conclut Stéphanie.

