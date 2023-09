Climat toxique à The Tonight Show: Jimmy Fallon «imprévisible», selon des employés

Une ambiance de travail toxique règne «depuis plusieurs années» sur le plateau de The Tonight Show starring Jimmy Fallon, et l’animateur chouchou des Américains y est pour beaucoup, selon ce que rapporte Rolling Stone.

Deux employés actuels ainsi que 14 anciens salariés de la populaire émission américaine The Tonight Show, animée par Jimmy Fallon, ont rapporté à Rolling Stone que les comportements «erratiques et imprévisibles» de la tête d’affiche créent une atmosphère de travail malsaine, et ce depuis plusieurs années.

«Personne ne disait non à Jimmy», confie un ex-membre de l’équipe. «Nous marchions tous sur des œufs.»

«La journée de tout le monde était gâchée si Jimmy n’était pas dans son assiette», ajoute un autre ancien employé, sous le couvert de l’anonymat.

Certains de ces employés affirment également s’être fait rabaisser et intimider par leurs supérieurs, parfois par Fallon lui-même.

Une pièce pour pleurer en paix

Sept employés, qui ne font plus partie de l’équipe aujourd’hui, affirment que leur passage à The Tonight Show a été nocif pour leur santé mentale. Selon leurs dires, il était coutume d’entendre des blagues cyniques à propos du suicide.

Le calvaire était tel que la pièce que les invités utilisaient pour se changer servait aussi de «chambre pour pleurer», lorsque les employés n’en pouvaient plus du traitement qu’on leur réservait.

Une multitude d’employés ont admis à Rolling Stone avoir eu besoin de thérapies en tous genres après avoir quitté leur emploi, alors que certains sont même allés jusqu’à songer au suicide.

Manque de stabilité

Depuis le premier épisode de The Tonight Show starring Jimmy Fallon, en 2014, l’équipe de réalisation de l’émission a changé à neuf reprises; un manque de stabilité qui n’est pas étranger à l’ambiance toxique qui règne au sein de l’entreprise.

La nature des propos et des agissements qu’on reproche à Fallon et à d’autres membres de l’équipe n’a pas été dévoilée.

Près de 80 employés et anciens employés ont été contactés par Rolling Stone à la suite de la réception de cette nouvelle, et bien que plusieurs d’entre eux ont applaudi les talents de l’animateur, personne n’avait de commentaires positifs à exprimer concernant leur expérience au sein de l’émission.

Les représentants de Jimmy Fallon n’ont pas voulu commenter ces allégations et NBC, qui diffuse The Tonight Show, s’est contentée de mentionner «Nous sommes incroyablement fiers de l’émission The Tonight Show, et notre priorité est de fournir un environnement de travail respectueux de tous. Comme dans toutes les entreprises, les plaintes sont analysées et des actions sont prises en conséquence, nous encourageons les employés à rapporter les manquements.»

Selon les informations de Rolling Stone, des plaintes auraient été acheminées aux ressources humaines de la compagnie, sans qu’on y donne suite.