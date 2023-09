Côte-Nord: Alléger le pont Touzel pour assurer la sécurité

Le ministère des Transports du Québec envisage d’alléger le pont Touzel sur la Côte-Nord. L’enlèvement d’une couche d’asphalte pourrait être nécessaire afin d’assurer la sécurité du public et la circulation de camions lourds au cours de l’hiver.

La structure de ce pont est mal en point et fait actuellement l’objet d’un suivi très serré.

À l’approche de l’hiver, les interventions se multiplient sur le pont Touzel, unique infrastructure routière permettant d’accéder aux municipalités de la Minganie.

Au cours des dernières semaines et derniers mois, des travaux de renforcement de la structure ont été réalisés. Des plaques d’acier ont été posées et du boulonnage a été effectué sur 18 suspentes et appareils d’appuis.

Des capteurs ont été posés afin de suivre en temps réel et à distance les mouvements de ce pont, notamment lorsque le froid s’installera et que le gel affectera la structure.

Cette semaine, pour vérifier l’efficacité de ces travaux, des essais de chargements ont été effectués pendant deux jours, mais d’autres travaux devront être réalisés au mois d’octobre. Deux appareils d’appuis seront notamment remplacés, et le pont pourrait devoir être allégé.

«On va voir avant si les travaux de renforcement vont être suffisants» a indiqué la porte-parole du MTQ, Caroline Rondeau. «Mais si ce n’est pas le cas, on risque d’enlever de l’asphalte carrément sur le pont Touzel, enlever les glissières de sécurité qui sont là présentement pour les remplacer par des glissières en acier plus léger. Les automobilistes vont rouler sur la dalle de béton dans le but d’alléger le plus possible la structure.»

Le ministère des Transports estime qu’avec la mise en place de ces mesures, le pont devrait rester accessible au cours des prochains mois.

La construction d’un nouveau pont est envisagée depuis quelques années. Le projet est encore à une étape préliminaire et ne pourra se réaliser avant quelques années.