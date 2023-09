Des employés de la santé non payés

Tous les employés du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal se sont réveillés avec une mauvaise surprise ce matin : ils n’ont pas reçu leur paye.

« Le problème devrait être réglé dans l’avant-midi », confirme la conseillère en communications Catherine Dion.

Le problème touche 15 000 employés. Ils travaillent dans les hôpitaux Maisonneuve-Rosemont et Santa Cabrini ainsi qu’à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, dans quelques CHSLD et au CLSC de l'Est-de-Montréal.

Certains des employés touchés n’avaient toujours pas reçu de communication de la part de leur employeur à 8h30. « Si ce n’est pas fait, ce sera fait sous peu », ajoute Mme Dion.

Vers 10h, les employés ont finalement été avisés du problème. « Les dépôts pour les employés qui sont avec la Banque Nationale ont déjà commencé. Les versements via les autres institutions financières se feront au plus tard d'ici 8 h 30 demain », a indiqué le CIUSSS à ses employés.

Le CIUSSS indique le problème est « hors de son contrôle » et que le nécessaire est fait afin que « tous les employés reçoivent leur paie le plus rapidement possible ».