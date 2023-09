Des pièces en chocolat? Non, «la découverte d'or du siècle» en Norvège

Poussé par les médecins à davantage d'activité physique, un Norvégien a mis au jour, avec un détecteur de métal nouvellement acheté, de rares bijoux en or datant du VIe siècle, une trouvaille encensée comme la «découverte d'or du siècle» en Norvège.

«Au départ, j'ai cru que c'étaient des pièces en chocolat ou du Capitaine Sabeltann», un célèbre personnage imaginaire de pirate norvégien, a confié Erlend Bore, cité dans un communiqué de l'université de Stavanger (sud-ouest). «C'était totalement irréel».

Le butin est composé de neuf médaillons et des perles en or qui formèrent jadis un luxueux collier ainsi que de trois bagues du même métal, a annoncé jeudi l'université.

AFP

Il a été découvert fin août dans la propriété d'un fermier près de Stavanger par cet archéologue amateur. Le quinquagénaire, qui voulait être archéologue quand il était enfant, acheta un détecteur de métal pour s'encourager à sortir et bouger plus, comme le lui avaient recommendé son médecin et son physiothérapeute.

Il était sur le point d'abandonner lorsque son appareil s'est mis à sonner sur le flanc d'une colline.

AFP

Alertés, les services archéologiques locaux ont alors pris le relais.

Selon eux, les bijoux, dont le poids total est d'un peu plus de 100 grammes, remontent aux alentours de l'année 500 après Jésus-Christ, à une époque de grandes migrations des peuples en Europe.

«C'est la découverte d'or du siècle en Norvège», a affirmé le directeur du musée archéologique de l'université de Stavanger, Ole Madsen. «Trouver tant d'or d'un seul coup est extrêmement rare».

AFP

La dernière découverte comparable dans le pays scandinave remonterait au XIXe siècle.

Selon les archéologues, cette dernière trouvaille est unique notamment à cause du motif figurant sur les médaillons: une sorte de cheval relevant de la mythologie nordique.

AFP

«Vu l'emplacement de la découverte et les enseignements tirés de découvertes équivalentes, il s'agit sans doute soit d'objets précieux cachés soit d'une offrande aux dieux dans une période agitée», avance le professeur Håkon Reiersen.

Comme prévu par la loi, Erlend Bore et le propriétaire du terrain devraient recevoir une récompense dont le montant n'a pas encore été arrêté.