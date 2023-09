Coupable de voies de fait: le Rouge et Or suspend Kevin Mital pour le match de samedi contre McGill

Le receveur étoile Kevin Mital a écopé d’une suspension d’une partie pour avoir enfreint le code d’éthique du Rouge et Or de l’Université Laval.

Ce matin à la cour municipale de Québec, Mital a plaidé coupable à une accusation réduite de voies de fait pour un incident qui s’est déroulé le 10 décembre 2021 au Pub X.

Mital ratera donc le match d’ouverture local, samedi, alors que les Redbirds de McGill seront de passage au PEPS, mais il sera en uniforme le 17 septembre, lors du duel face aux Carabins de l’Université de Montréal. Le juge Maxime Laganière lui a accordé une absolution inconditionnelle, ce qui lui évite d’avoir un casier judiciaire. Tous les détails de la comparution de Mital et de sa réaction à la sortie de la cour municipale se trouvent dans le texte de mon collègue Dominique Lelièvre.

«Certains vont dire que la décision de suspendre Kevin une partie n’est pas assez sévère, d’autres vont dire que c’est trop, mais je suis très, très à l’aise avec la décision, a mentionné le président du Rouge et Or, Jacques Tanguay. Je n’ai pas les compétences judiciaires, mais je gère des clubs sportifs depuis 30 ans. Notre rôle était de recueillir toute l’information disponible afin de rendre une décision équitable. Notre décision n’est pas reliée à celle de la justice.»

Des responsabilités pour les joueurs

Tanguay confirme que la décision est prise depuis la semaine dernière, mais il ne voulait pas interférer dans le processus judiciaire.

«Kevin a été impliqué dans un événement déplorable et il a contrevenu au code d’éthique de l’équipe, a souligné Tanguay. Les joueurs sont traités comme des professionnels par l’organisation et les médias et ils doivent être exemplaires sur le terrain, dans leurs études et à l’extérieur du terrain. Dans ce cas-ci, Kevin a troublé la paix dans l’équipe à un moment important alors que le camp d’entraînement débutait.»

«Avec 15 000 fans dans les gradins, nos joueurs sont des vedettes à Québec et ça amène des responsabilités, de poursuivre le président du Rouge et Or. Comme vétéran qui a une bonne influence dans l’équipe, Kevin doit montrer l’exemple et il ne l’a pas fait ce soir-là. Dès le moment où les accusations sont devenues publiques, Kevin a rencontré ses coéquipiers pour s’excuser et il a eu une attitude exemplaire. Je suis convaincu qu’on n’entendra plus parler d’incident à l’extérieur du terrain le concernant.»

Tanguay est content que Mital ait été blanchi par le juge. Le receveur a effectué 36 heures de travaux communautaires et a versé une compensation de 5000$ au plaignant. «Je suis heureux pour Kevin que ça se soit bien terminé et cela n’a rien à voir avec le club de football. Je n’ai pas les compétences pour commenter la décision du juge. Il en a eu pour son argent avec toute la visibilité dans les médias.»