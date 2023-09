La Corée du Nord annonce un nouveau «sous-marin nucléaire tactique d'attaque»

La Corée du Nord a annoncé vendredi avoir construit un «sous-marin nucléaire tactique d'attaque» dans le cadre de ses efforts pour renforcer sa force navale, a indiqué l'agence de presse d'État KCNA.

Ce nouveau sous-marin a été dévoilé mercredi lors d'une cérémonie présidée par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui a déclaré que l'engin s'inscrit dans la «progression de l'armement nucléaire de la Marine dans le futur», selon KCNA.

Le lancement du sous-marin, baptisé Hero Kim Kun Ok, «a marqué un nouveau chapitre dans le renforcement des forces navales de la RPDC», selon l'agence d'État qui fait référence à l'abréviation du nom officiel de la Corée du Nord.

Au cours de la cérémonie avec confettis et ballons, Kim a évoqué le «plan stratégique et tactique visant à continuellement renforcer la modernité des forces sous-marines et de surface et la progression de l'armement nucléaire de la Marine dans le futur», selon KCNA.

Il a en outre souligné que «le fait d'armer la Marine avec des armes nucléaires devient une tâche urgente», selon KCNA.

Jeudi, Kim Jong Un a inspecté le sous-marin qui se préparait à effectuer une sortie d'essai.

Le numéro un nord-coréen a qualifié l'an passé d'«irréversible» le statut de puissance nucléaire de son pays et appelé à un développement accru d'armements, notamment d'armes nucléaires tactiques.

La semaine dernière, Pyongyang a mené plusieurs «simulations d'attaque nucléaire tactique» en tirant notamment en mer Jaune deux missiles de croisière dotés de fausses ogives atomiques.

En août, le pays reclus avait échoué en août dans sa deuxième tentative de mise en orbite d'un satellite espion, qui s'est soldée par un échec.

En réponse à ces essais, Séoul et Washington ont renforcé leur coopération en matière de défense, en organisant des exercices militaires conjoints.

Selon la Nuclear Threat Initiative, un groupe de réflexion basé aux États-Unis, la Corée du Nord posséde entre 64 et 86 sous-marins, soit l'une des plus importantes flottes de sous-marins au monde.

Toutefois, les experts doutent qu'ils soient tous opérationnels étant donné l'âge des navires, selon NTI.