La réponse lundi à TVA: Maxime est-il mort dans «Indéfendable»?

L’enquêteur du SPDM Maxime Dubois, interprété par Mathieu Baron, est-il mort lors de la fusillade survenue au Marché du centre en conclusion de la première saison d’Indéfendable? La réponse vient dès le début de l’épisode de lundi, le premier de la deuxième saison.

Quoi qu’il advienne, la blonde de Maxime, l’avocate criminaliste Marie-Anne Desjardins (Anne-Élisabeth Bossé), nouvelle associée du Cabinet Lapointe, MacDonald & Desjardins sortira secouée de cet incident impliquant un faux policier ayant ouvert le feu sur des innocents.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Si on ne peut parler de Maxime pour ne rien divulgâcher après avoir vu les quatre premiers épisodes de la saison – qui s’ouvre avec un nouveau générique –, reste que des personnes ont été atteintes par balle, dont le propriétaire du café où s’est produit la fusillade, et un jeune de 23 ans, Nico (Anthony Parent-Castanha), dont les parents sont interprétés par Guy Jodoin et Lynda Johnson. Jodoin campe le policier du SPDM Jean-Pierre Gendron, qui fait partie de l’équipe de soutien pour les urgences psychosociales.

Déjà que l’équipe est bouleversée par le retour de Me Frédéric Legrand (Martin-David Peters), qui, comme on le sait maintenant n’est pas mort, le sort de Maxime vient ajouter au stress ambiant. L’enquête qui s’amorce ramène l’enquêtrice Marcoux (Julie Deslauriers), qu’on avait connue dans l’affaire du délit de fuite de la jeune Magloire l’an dernier.

Une première cause pour Inès

Pour Inès Saïd (Nour Belkhiria), le moment est venu de défendre sa première cause, bien qu’elle demeure ébranlée par le retour de Me Legrand, elle qui avait assisté à sa «mort» quand il s'était fait tirer devant le cabinet. La cliente de la jeune avocate de 25 ans est une femme de 33 ans, Stéphanie Hervieux (Sasha Migliarese), qui est accusée de vol à l’étalage.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Mère monoparentale – elle a quatre enfants âgés de 3 mois à 8 ans –, l’accusée a dérobé des purées pour bébés et du poulet afin de nourrir sa progéniture. Le hic c’est qu’elle n’en est pas à ses premières offenses. Inès fait face au procureur de la Couronne Duguay (Paul Doucet) et au juge Duclos (Carl Béchard), surnommé «le cannibale» pour de bonnes raisons!

Il faut souligner une scène forte entre Inès et Me Legrand au cimetière. Nour Belkhiria démontre son grand talent.

On voit davantage Léo MacDonald (Sébastien Delorme) au bureau dans cette première semaine, qui est forte en intensité. Disons qu’on est heureux du retour d’Indéfendable et de ses causes bien touffues.

Quant à André Lapointe (Michel Laperrière), il est heureux de revoir sa fille Karine, qui vit à Londres. Il vit toutefois une déception en n’ayant pas les nouvelles qu’il souhaitait.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

André, Léo et Marie-Anne devront décider s’ils donnent une seconde chance à Me Legrand et si ce dernier peut retrouver son ancien bureau, qui a été promis à Marie-Anne.

Produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, la quotidienne Indéfendable est diffusée à TVA du lundi au jeudi, à 19 h, à compter du 11 septembre.