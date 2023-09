«Le mariage du siècle 3»: des vacances un peu ratées sous le soleil des îles grecques

Nia Vardalos et John Corbett peinent à faire lever cette comédie coproduite par la compagnie de Tom Hanks et Rita Wilson et qui manque cruellement de magie.

Il fallait s’y attendre, la saga de la famille Portokalos initiée par Nia Vardalos, en 2002, ne pouvait pas s’achever sur le deuxième – et fort moyen – long métrage de 2016. Il fallait absolument une suite.

Celle-ci incorpore le décès de l’acteur Michael Constantine, père de Toula (Nia Vardalos) et de Nick (Louis Mandylor) qui décident donc de se rendre dans son village natal en Grèce. Le prétexte? Les retrouvailles familiales du clan Portokalos.

Atteinte d’un début de démence, Maria (Lainie Kazan), la mère, demeure chez elle tandis que le reste de famille traverse l’Atlantique et une partie de la Méditerranée. Accueillie par Victory (Melina Kotselou), la mairesse du village (non binaire histoire de cocher une case inclusive sans, malheureusement, rien apporter au scénario), la famille partira à la recherche des amis d’enfance du père, assistera à un mariage et fera, évidemment, une découverte surprenante.

Mais sans l’enjeu émouvant et l’humour attendrissant du premier long métrage et sans la chimie entre les deux acteurs principaux, John Corbett étant singulièrement peu présent, le tout ne va nulle part.

Les superbes paysages, les bleus et verts, la nature, les maisons blanches et une visite dans un village plus touristique ne parviennent par à faire oublier la vacuité du scénario. Le mariage du siècle 3 se contente donc de n’être qu’une carte postale, rien de plus.