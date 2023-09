Le policier Samuel Ducharme veut éviter un deuxième procès pour agression sexuelle

Le policier sherbrookois, Samuel Ducharme, a tenté jeudi matin par plusieurs moyens d'éviter un deuxième procès pour agression sexuelle.

Rappelons qu'en juillet dernier, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une première victime.

Après avoir évoqué l'arrêt Jordan, son avocate a présenté jeudi matin une autre requête en arrêt des procédures, cette fois en invoquant que son client n'aurait pas droit à un procès équitable compte tenu du temps écoulé depuis les événements.

Le deuxième procès de Samuel Ducharme devancé de cinq mois, l'ex-porte-parole du Service de police de Sherbrooke ne peut plus invoquer les délais déraisonnables pour obtenir un arrêt des procédures.

Son avocate invoque toutefois d'autres arguments pour faire tomber la cause. Le premier, un abus de procédure. Les gestes reprochés ne justifiaient pas, selon elle, que l'accusation d'agression sexuelle portée en juillet 2022 le soit par acte criminel plutôt que par voie sommaire.

La poursuite aurait voulu s'assurer que le délai de prescription d'une année ne s'applique pas, les faits remontant à 2011.«La preuve de la poursuite est faible sur des éléments majeurs du dossier qui aurait dû être traité par voie sommaire et non par acte criminel», a plaidé l'avocate du policier, Ariane Bergeron-St-Onge.

Le ministère public a souligné que la plaignante s'était manifestée en novembre 2022, dans les jours qui ont suivi la médiatisation de l'arrestation de Samuel Ducharme, en lien avec un premier dossier d'agression sexuelle.

Me Ariane Bergeron-St-Onge soumet qu'en raison de la mémoire défaillante du témoin principal des événements survenus il y a une douzaine d'années, son client n'aura pas droit à un procès juste et équitable, une défense pleine et entière.

«Le préjudice est réel [...], le témoin primordial oculaire ne se souvient plus de rien.»Rappelons qu'en juillet dernier, Samuel Ducharme a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une jeune femme, des événements survenus en août 2021, alors qu'il était en devoir comme policier patrouilleur.

La juge Julie Beauchesne, qui a entendu la requête en arrêt des procédures, doit rendre sa décision dans les deux prochains mois, et le deuxième procès du policier doit débuter le 15 novembre.