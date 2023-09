Maladie de Lyme: une nouvelle étude pour comprendre les effets à long terme

La maladie de Lyme peut entraîner des conséquences dévastatrices sur la vie des personnes atteintes et les connaissances des experts du milieu à son sujet demeurent limitées.

«La bonne nouvelle, c’est qu’il y a beaucoup de recherche qui se fait sur cette maladie», affirme cependant Diane Lamarre, pharmacienne et professeure à l’Université de Montréal.

L’Université de Sherbrooke s’affaire notamment à «collecter des données sur les différents pathogènes transmis par les tiques et le génotypage des pathogènes identifiés en plus de mettre en place un projet pilote de suivi prospectif et de collecte d’échantillons cliniques chez des personnes piquées par des tiques en Estrie et en Montérégie».

«Ce ne sont pas toutes les tiques qui sont infectées et porteuses de la maladie de Lyme», précise-t-elle.

«Ce qu’on constate, c’est qu’il y a certaines souches de cette bactérie qui sont munies d’une couche protectrice qui leur permet de résister aux traitements antibiotiques», avance Mme Lamarre.

Ces personnes peuvent développer des problèmes de santé importants.

«On est confiant, on va pouvoir développer soit des médicaments, soit des anticorps, soit des vaccins qui vont nous permettre d’agir prématurément», selon elle.

Il est possible d’obtenir des ressources dans des centres spécialisés au Québec qui font des études et de la recherche dans le domaine.

Le mot-clé reste la prévention, selon Mme Lamarre.

«Il faut se couvrir, se mettre des bas et couvrir son pantalon» et vérifier son corps souvent lors d’une sortie en forêt.

Elle insiste sur cette protection physique parce que le chasse-moustique seul ne sera pas assez efficace.