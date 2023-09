«On n’est pas certains qu’on va se rendre à l’Halloween»: la mauvaise météo fait pourrir citrouilles et autres récoltes d'automne

Trouver ses citrouilles pour l’Halloween pourrait s’avérer plus ardu cette année, puisque la météo cauchemardesque de cet été qui se poursuivra en fin de semaine fait pourrir les récoltes d’automne chez des maraîchers du Québec.

• À lire aussi: «C’est la pire saison en 18 ans»: déplorent les maraîchers du Québec

• À lire aussi: «Évènements climatiques extrêmes»: les producteurs horticoles demandent une aide d'urgence

«On n’est pas certains qu’on va se rendre à l’Halloween. Ça va dépendre de l’eau, si ça continue de se dégrader», fait savoir Catherine Prud’homme, copropriétaire de la ferme Citrouilles & cie, à Saint-Sulpice dans Lanaudière.

L’entreprise familiale lancée il y a deux ans a perdu pas moins de 50% de sa production de citrouilles 25% de ses courges après les nombreux épisodes de pluie qui se sont abattus sur le Québec cet été.

«Il y a des plants morts noyés et il y a beaucoup de pourriture dans les champs», explique Mme Prud’homme.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Celle-ci a même dû décliner des demandes de villes qui voulaient réserver des centaines de citrouilles en vue de l’Halloween, craignant ne pas être en mesure de les fournir.

Mme Prud’homme maintient toutefois qu’elle aura une quantité appréciable de belles citrouilles pour l’autocueillette. «Si on a un fort achalandage au début, après ça va être dur à trouver, les courges et les citrouilles», croit-elle.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

«Ça ne vient pas à bout de sécher»

Du côté de Saint-Eustache sur la Rive-Nord, la ferme Les Citrouillards déplore déjà des pertes de 40% parmi ses récoltes.

«[Les terres], ça ne vient pas à bout de sécher», résume le propriétaire Michel Leblanc, qui blâme également les quantités «abominables» de pluie.

Les maraîchers comme lui ne sont pas au bout de leurs peines. Après la canicule historique qui sévit ces jours-ci, la pluie reviendra jouer les trouble-fête la fin de semaine prochaine, où jusqu’à 15 mm sont attendus dans la région métropolitaine.

«Ça n’améliorera pas la situation. Ça va être encore pire», croit M. Leblanc.

Philippe Quinn, copropriétaire de la ferme Quinn à Notre-Dame-de-Île-Perrot, explique avoir été épargné et que c’est surtout l’est du Québec à partir de Montréal qui verra les récoltes de l’automne être lourdement affectées.

«Notre téléphone est rouge. Les gens nous demandent des citrouilles parce qu’ils savent qu’on en a un peu», explique-t-il.

D’autres légumes pourraient pourrir

Martin Caron, président de l’Union des producteurs agricoles, espérait de plus beaux jours à l’approche de l’automne, après un été «catastrophique», mais la météo annoncée pour le week-end n'a rien pour le rassurer.

«Cette année, on est très nerveux parce qu’on nous annonce des 5 mm, mais finalement, ce sont des orages avec des quantités d’eau qui peuvent arriver d’un coup assez rapidement.»

Les impacts de toute cette pluie pourraient se faire ressentir jusqu’à l’hiver, car même les légumes récoltés et entreposés ne seront pas à l’abri de pourrir.

«Un taux trop important d’humidité dans les champs peut générer des maladies même après que les légumes sont récoltés et entreposés», explique Patrice Léger Bourgoin, directeur général de l’Association des producteurs maraîchers du Québec.

«Les producteurs de courges sont sur un pied d’alerte, mais les producteurs de pommes de terre, d’oignons et de carottes le sont aussi», précise-t-il.