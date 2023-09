«Pas bizarre»: un acteur américain «à l’aise» en dirigeant les scènes intimes de sa fille

L’acteur américain Ethan Hawke qui réalise actuellement le film Wildcat mettant en vedette sa fille, l’actrice Maya Hawke, a révélé n’avoir eu aucun malaise au moment de tourner les scènes intimes à l’écran.

«Nous étions tellement à l’aise avec ça. Je m'en fiche», a indiqué l’acteur de 52 ans en entrevue avec Variety, selon ce qu’a rapporté The Independent mercredi.

L’actrice de 25 ans, notamment connue pour son rôle dans la série Stranger Things, campe le rôle de la romancière américaine Flannery O'Connor alors qu'elle lutte pour faire publier son premier roman.

Sauf que dans le film, elle jouerait également six personnages provenant des nouvelles de l’auteure, dont quelques-uns qui auraient des scènes de sexe durant le film, a indiqué le média américain.

Mais selon Ethan Hawke, ce sont plutôt ses partenaires de scène, Rafael Casal et Cooper Hoffman, qui auraient trouvé la situation «bizarre», aurait-il plaisanté.

«Nous nous sommes assurés d'avoir un coordinateur d'intimité sur le plateau pour eux. Pour qu'ils se sentent en sécurité et à l'aise, et pas comme s'ils étaient espionnés... », aurait commencé Maya Hawke, avant que son père ne complète sa phrase: «... par un père effrayant», selon The Independent.

La première du film indépendant a eu lieu le 1er septembre dernier.