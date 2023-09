Philippe Pichet «humilié» par Valérie Plante: l’ex-chef du SPVM poursuit la Ville pour harcèlement psychologique

Six ans après avoir perdu son poste de chef du SPVM, Philippe Pichet affirme qu’il ne sait toujours pas pourquoi il a été suspendu et dit avoir été humilié par des propos de la mairesse Plante.

«Tous les matins quand je prends ma pilule, je pense à ces affaires-là. On dirait qu’il n’y a pas de fin. Est-ce que je peux savoir ce que j’ai fait?», a indiqué l’ancien chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Philippe Pichet, lors de son témoignage au Tribunal administratif du travail.

Philippe Pichet, qui a dirigé le service de police de 2015 à 2017, y est entendu dans le cadre de deux plaintes de harcèlement psychologique qu’il a déposées contre la Ville de Montréal.

M. Pichet est toujours à l’emploi du corps policier, mais est en congé de maladie depuis plusieurs mois.

Il affirme avoir été notamment «humilié» par des réponses de la mairesse Valérie Plante lors d’une mêlée de presse portant sur la sécurité publique pendant la dernière campagne électorale municipale.

«Ça vient me chercher, ça vient me décourager, ça me met à terre. Trois ans après la transaction, elle mentionne encore que je n’étais pas bon et qu’il fallait qu’elle me change», a soupiré l’ancien chef du SPVM.

Suspension

M. Pichet avait été suspendu avec solde par Valérie Plante et le ministre de la Sécurité publique de l’époque, Martin Coiteux, à la suite d’une enquête administrative dévastatrice sur le SPVM en décembre 2017.

«Le rapport de Me Bouchard, c’est un paquet de menteries. Un vomitoire pour ceux qui n’étaient pas contents», a témoigné M. Pichet, emporté par l’émotion.

Il dit avoir rencontré une seule fois M. Coiteux avant le dépôt du rapport, qui lui avait affirmé avoir «confiance» en lui.

«Martin Coiteux ne m’adressera plus jamais la parole sauf à travers la télévision pour me suspendre», a soutenu M. Pichet.

D’un poste à l’autre

L’ex-chef du SPVM avait finalement renoncé officiellement à son poste en juin 2018, à la suite d’une entente avec la Ville où il devait être réintégré comme inspecteur-chef. Il n’a toutefois jamais occupé ce poste.

«Pour citer Félix Leclerc: si tu veux tuer un homme, laisse-le chez lui à rien faire. C’est exactement ça», a imagé M. Pichet.

Au fil des années, il a notamment été prêté à la Division de la sécurité à la Ville de Montréal, au Centre international pour la prévention de la criminalité, puis à la Ville de Fermont.

«Je me sens vraiment drôle. Je passe de la gestion de 6000 employés, à être chez nous à ne rien faire, à gérer 15 agents de sécurité, à gérer 12 personnes et ils ne veulent pas de moi. Je me sens rejeté», estime M. Pichet.

En parallèle, Philippe Pichet a introduit en 2021 une demande ordonnant sa réintégration dans un poste d’inspecteur-chef en déclarant qu’il avait fait l’objet d’un congédiement déguisé.

Il poursuit également ses anciens employeurs en dommages-intérêts pour 2,9 millions de dollars.

L’audience devant le juge administratif François Caron au Tribunal administratif du travail se poursuivra cet automne.