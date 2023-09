Policier infiltré: il cache sa vraie identité à sa conjointe et leur fils pendant 19 ans

Un policier britannique infiltré qui aurait menti sur son identité à sa conjointe dès leur rencontre au début des années 2000 aurait pourtant entretenu la relation pendant 19 ans, allant même jusqu’à se fiancer et avoir un enfant ensemble.

«Vous faites confiance à quelqu'un et... vous vous entendez bien avec cette personne, et [il s’avère] qu’elle a vécu dans le mensonge tout ce temps, vivant une double vie», a déploré le frère de la femme «anéantie», dont l’identité est protégée, à «The Guardian» mercredi.

Durant plus de 19 ans, un ex-policier qui s’était présenté à sa conjointe sous un alias aurait entretenu la relation sous sa fausse identité d’homme d’affaires, allant même jusqu’à signer le certificat de naissance de son fils de son faux nom, a relaté le média britannique.

Mais même si la police de Sommerset et Avon – pour laquelle travaillait l’agent – aurait été mise au courant de la relation jugée «inappropriée» dès 2013, ce n’est qu’en août 2020 que la vérité aurait finalement éclaté au grand jour au moment où le corps policier aurait informé la femme.

La famille dévastée a déploré avoir été trompée deux fois par les policiers: une fois par l’agent double, et une fois par ses supérieurs qui ont gardé le silence pendant sept ans.

«Nous sommes désolés. Nous reconnaissons et comprenons l’impact dévastateur et épouvantable que cela a eu sur toutes les personnes touchées, et nous avons pris et continuons de prendre notre devoir de diligence à leur égard extrêmement au sérieux», se serait excusé le corps policier, selon «The Guardian».

L’homme, qui s’était fiancé avec sa conjointe l’année précédente et qui jouait également le beau-père pour la fille de cette dernière depuis leur rencontre, avait pourtant quitté les forces de l’ordre en 2013, après qu’une enquête sur sa conduite ait été ouverte.

Il n’est pas clair pourquoi l’agent double aurait débuté une relation avec la femme en premier lieu, puisque ni elle ni ses proches n’auraient été la cible d’une opération de surveillance.

Par le passé, les policiers infiltrés ont néanmoins été connus pour entretenir des relations avec des innocents dans le but de construire leur crédibilité, a indiqué le média britannique.

Une enquête du Bureau indépendant d’enquête sur la conduite policière (IOPC) a été ouverte pour faire la lumière sur la réaction de ses supérieurs, qui n’auraient «pas enquêté adéquatement une fois que la conduite avait été portée à leur attention», aurait indiqué l’IOPC.