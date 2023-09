Un cadre du collège Lionel-Groulx avait présenté un plan de redressement financier pour l'Association étudiante qu'il aurait fraudée pour près d'un million

Le cadre qui aurait fraudé l’association étudiante du Collège Lionel-Groulx pour près d’un million de dollars a lui-même présenté un plan de redressement des finances de l’organisme dans lequel les cotisations étudiantes ont été augmentées.

Un affidavit policier en vue d’obtenir un mandat de perquisition au collège de Sainte-Thérèse, en 2018, nous permet de comprendre un peu plus comment le coordonnateur à la vie étudiante, Éric Boily, aurait réussi à s’approprier des fonds de l'Association générale des étudiantes et étudiants du Collège Lionel-Groulx.

En août 2016, l’Association étudiante éprouvait des difficultés financières. Une cadre de l'établissement a alors découvert que l’association avait 100 000$ en factures impayées. Le collège a donc autorisé un prêt de près de 180 000$ pour lui venir en aide.

Or, c’est M. Boily, aujourd’hui accusé de fraude et d’abus de confiance, qui a présenté le plan de redressement financier. Le plan comprenait une augmentation des cotisations de tous les étudiants, qui sont passées de 21$ à 25$ par année, afin de rembourser le prêt.

Le budget annuel de l’association est ainsi passé de 218 000$ à 250 000$.

À ce moment, personne ne soupçonnait que le coordonnateur ait pu se servir de l’argent des étudiants pour payer ses dépenses personnelles.

À cette époque, M. Boily, un habitué des jeux de hasard selon nos sources, éprouvait de grands problèmes d’argent. En novembre 2016, il fera d’ailleurs faillite.

Les allégations des policiers au soutien du mandat de perquisition n’ont pas encore été testées en cour.

Enquête

Malgré le plan de redressement, l’association est demeurée en défaut de paiement de plusieurs factures. En 2018, elle n’avait pas tenu d’assemblée depuis un an et il restait à peine plus de 2000$ pour les activités.

Seuls les employés permanents de l’association avaient accès aux finances et demandaient aux membres de leur faire confiance. Des étudiants jugeaient cette situation anormale. Ils ont alors entamé une enquête et engagé une firme comptable.

Ces étudiants ont également rencontré la direction du Collège et la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.

En avril 2018, le local étudiant a été vidé et des boîtes de documents et deux tours d’ordinateur ont été placées dans des boîtes et remisées dans un endroit sécuritaire au Collège afin de protéger d’éventuelles preuves.

C’est ainsi qu’une vérification des comptes bancaires de l’association a permis de découvrir qu’Éric Boily avait accès à une carte de crédit et à un chéquier de l’organisme.

En 2018, le coordonnateur à la vie étudiante était en congé de maladie depuis deux ans et il n’était pas connu des membres actuels de l’association.

Certains avaient toutefois entendu dire qu’il avait fait l’objet d’un reportage en 2017 dans Le Journal de Montréal pour une histoire de dépenses injustifiées. Il était d'ailleurs visé par une enquête du Collège.

326 000$ en chèques

Notre Bureau d’enquête avait effectivement révélé qu’avec sa carte de crédit d'entreprise, M. Boily avait dépensé 10 000$ à l’été 2016 pour de l’alcool, des produits d’épicerie, des nuits à l’hôtel, des billets au Centre Bell et des vêtements.

M. Boily, à qui nous avions parlé, nous avait assuré qu’il n’avait accès à aucun compte de l’association étudiante.

Or, selon l'affidavit, l’analyse des transactions financières liées au compte de l’association montre qu’entre le 31 décembre 2015 et le 5 mai 2018, 162 chèques ont été faits par M. Boily à son propre nom pour 326 000$, soit près de 80% de tout l’argent déboursé par chèque par l’association.

L’analyse de la firme comptable engagée par les étudiants calcule des pertes de 600 000$. M. Boily a été arrêté par l’UPAC mercredi et est soupçonné d’avoir fraudé pour près d'un million de dollars l’association étudiante. Il comparaîtra le 26 septembre au palais de justice de Saint-Jérôme.

-Avec la collaboration de Jonathan Tremblay