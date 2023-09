Un projet qui donne le vertige, mais redonne de l’espoir

Malgré les incertitudes économiques, le cœur de la ville continue de se transformer et de se développer.

L’avènement du télétravail et la crise du logement compliquent le maintien de la vitalité du centre-ville, mais voilà qu’un nouveau projet immobilier voit le jour à Montréal.

Le projet Maestria du groupe Devimco construit présentement deux immenses tours reliées par une passerelle et notre animateur Simon Philibert est allé visiter l’imposant chantier.

«Maestria c’est massif», dit Marco Fontaine, vice-président Développement et Marketing, Devimco. «Les 26 premiers étages seront des logements et ensuite, ce sont des condos. Ça en fait l’un des plus gros, sinon le plus gros projet immobilier au Canada.»

Le projet compte deux tours de cinquante-huit et soixante-et-un étages reliés par une passerelle.

Des incertitudes sur le marché immobilier

Même si le marché immobilier s’est stabilisé au mois d’août à Montréal, les prix demeurent élevés pour les acheteurs.

«Le locatif va très bien dans Maestria actuellement, on atteint le double de l’objectif qu’on s’était fixé», explique M. Fontaine. «On est à 87% vendus au niveau des condos.»

Des défis importants pour les promoteurs

La hausse des taux d’intérêt et du coût des matériaux a aussi un impact sur les promoteurs.

«On est sur la fin de la construction présentement, mais pour les nouveaux projets il faut travailler très fort, parce que lorsqu’on fait notre simulation financière, c’est plus difficile de prédire la rentabilité», explique le vice-président Développement et Marketing. «On a des projets qui vont voir le jour bientôt, mais c’est plus difficile que ce l’était.»