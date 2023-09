Une infirmière retraitée expérimentée forcée de retourner à l’école pour avoir le droit de travailler

Au moment où le réseau de la santé manque cruellement d’infirmières, une infirmière retraitée, venue prêter main-forte pendant la pandémie, ne peut occuper un emploi malgré ses années d’expérience.

L’Ordre des infirmières du Québec exige qu’elle retourne sur les bancs d’école à 65 ans afin de satisfaire les exigences en place.

TVA Nouvelles

Joëlle Cyr de Windsor, en Estrie, cumule pourtant 35 ans d’expérience comme infirmière et 27 ans d’expérience d’enseignement en soins infirmiers.

La dame qui avait pris sa retraite en 2018 était revenue travailler pendant la pandémie en 2020 lorsque le gouvernement a fait appel aux infirmières lors de la crise.

Mme Cyr a consacré près de 1000 heures à la vaccination contre la COVID-19. En décembre dernier, elle a commencé à travailler au CLSC Belvédère de Sherbrooke en photothérapie.

Passionnée par ce qu’elle fait, elle a été avisée en mars dernier, lors du renouvellement de son permis de pratique, qu’elle ne pouvait que faire de la vaccination.

Elle n’avait pas complété 500 heures de travail au cours des cinq dernières années. Les 1000 heures effectuées en vaccination n’étaient pas prises en compte.

Mme Cyr est donc condamnée à retourner sur les bancs d’école, au cégep, pour une formation de 450 heures ou encore faire une formation universitaire de 30 crédits.

«Faire le cours d’actualisation au cégep est environ six mois à temps plein», explique la sexagénaire.

«C’est des stages en chirurgie, en médecine, en soins prolongés... Je ne veux pas aller travailler là, ça ne m’intéresse pas. C’est des choses que j’ai enseigné en plus! Je me bat contre un système infirmière si on peut dire très rigide. C’est aberrant cette bataille-là. Je souhaite que l’Ordre fasse preuve d’ouverture et qu’ils reconnaissent les heures qu’on a travaillé à la vaccination. Ce ne sont pas des heures qui m’ont été données gratuitement. Je les ai travaillées, ces heure-là», déplore la dame.

Appelé à réagir, l’Ordre des infirmières a indiqué qu’il ne pouvait pas le faire en raison de la confidentialité du dossier.