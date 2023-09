Vers un gel des prix des aliments dans les épiceries du Canada?

Il n’y a pas seulement au Québec où le panier d’épicerie coûte cher. En France, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a décidé de prendre les grands moyens pour contrer l’inflation.

Il a rencontré les grandes chaînes d’épicerie et leurs fournisseurs pour tenter de trouver une solution à cette spirale des prix.

Après la rencontre, ils ont convenu qu’ils allaient baisser les prix de 5000 produits, une mesure observée de près par les autorités canadiennes.

«Est-ce qu’Ottawa pense imiter la France? La réponse est oui. Cependant lorsque l’on regarde les épiciers que nous avons comme Provigo, IGA et Metro, ils n’ont pas les mêmes modèles d’affaires. Si l'on décide de geler le prix de 5000 produits, je peux vous dire que Provigo et maxi ont un avantage sur les autres. Pour IGA et Metro, il y a des succursales qui sont gérées par des indépendants en région», mentionne Sylvain Charlebois, spécialiste de l’industrie agroalimentaire à l’Université Dalhousie.

En France les autorités ont pris cette décision, car la situation devenait incontrôlable et insoutenable pour les consommateurs.

«Tout est possible! Cependant, le contexte canadien est différent. On importe plus de produits et nous avons une économie quand même ouverte, mais il ne faut pas oublier le fait que la situation en France est plus grave qu’au Canada. L’inflation alimentaire s’est située au-dessus de la barre des 15% pendant un certain moment», mentionne ce spécialiste.

Cependant, il faut rester prudent avec ce genre de mesure puisque cela pourrait avoir des répercussions sur l’industrie à long terme, selon cet expert.

«Si l'on étouffe les prix au détail, éventuellement, ceci va avoir des répercussions sur nos agriculteurs. Il faut faire attention à ce qu’on souhaite», dit-il.

