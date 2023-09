VUS au Québec : «il n’y a pas de problème», selon les concessionnaires automobiles

Le dévoilement mardi du sondage d’Équiterre dans lequel on apprend que 58% des Québécois souhaiteraient un encadrement plus musclé des publicités de VUS a fait réagir la Corporation de concessionnaires automobiles du Québec, jeudi matin.

En entrevue au Québec Matin, Ian P. Sam Yue Chi, PDG de la Corporation, a d’abord insisté sur le fait que la plupart des véhicules qu’on appelle des VUS au Québec sont dans les faits des «multisegments».

«Les châssis de véhicules multisegments sont légers, et sur lesquels on monte une carrosserie, une boite simplement plus grande», explique M. Yue Chi.

Les «véritables» VUS sont plutôt montés à partir d’un châssis de camion, ils sont ainsi plus gros et plus puissants, assure le représentant des concessionnaires.

Même en termes de consommation d’essence, il considère que les «multisegments» ne consomment pas beaucoup plus d’essence qu’un véhicule traditionnel.

Pour lui, la demande pour les VUS vient des consommateurs qui ont besoin d’espace, de confort et de sécurité.

«Est-ce qu’il y a une réelle problématique au Québec? Je ne crois pas», poursuit Ian P. Sam Yue Chi.

Par ailleurs, Équiterre a également dévoilé dans son sondage que les Québécois aimeraient aussi, à 46% que davantage de petits véhicules soient proposés par les constructeurs automobiles.

«L’industrie automobile s’assure de diversifier sa gamme de produits... À vouloir diriger les Québécois vers un modèle plus qu’un autre, on risque de ralentir la progression vers l’électrification aussi», considère le PDG.

Il juge que l’encadrement de la publicité des VUS serait aussi une erreur.

«Les concessionnaires automobiles sont les plus gros annonceurs au Québec. Ce serait très malvenu à ce moment-ci, où les différents médias du Québec sont en recherche criante de revenus... Je pense que ce serait dévastateur de limiter la publicité de VUS au Québec», conclut-il.

