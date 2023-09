5 emplois payants pour lesquels vous n’avez pas besoin d’études supérieures

Un diplôme d’études supérieurs ne garantit pas un emploi très payant, bien au contraire.

• À lire aussi: Le taux de chômage au Québec en légère baisse en août

De nombreux emplois, comme les métiers de la construction, offrent un salaire et des avantages sociaux très alléchants, mais d’autre types d’emplois aussi peuvent surprendre.

Voici un palmarès des emplois les plus payants qui n’exigent pas de diplôme d’études de haut niveau.

1- Entrepreneur

Si être entrepreneur n’est pas un «métier» , mais plutôt une vocation, mettre en place son ou ses entreprises peut-être extrêmement lucratif, si elles réussissent. De nombreux entrepreneurs ont étudié en finances, mais c’est loin d’être le cas pour tous. Ils sont généralement particulièrement doués dans leur domaine d’expertise, et capables de bien se vendre. Persévérance, courage, prise de risque : fonder son entreprise n’est pas facile, mais les revenus engrangés peuvent être faramineux.

2- Coach de vie

Le «travail» de coach de vie est de plus en plus populaire, et surtout très payant si vous avez le talent pour le faire. Contrairement au métier de psychologue ou psychothérapeutes, pour lesquels il faut un permis de pratique, être coach de vie ne requière aucune étude précise.

Toutefois, une certification pour être coach de vie existe à travers la Fédération internationale de coaching.

Les coachs de vie peuvent gagner 60 000$ annuellement, un montant sans limite pour ceux qui fondent leur entreprise, rapporte le média Forbes.

3- Courtier immobilier

Le métier de courtier immobilier peut être particulièrement précaire puisque ceux-ci vivent de leurs commissions de ventes. Cependant un courtier bien organisé, avec de nombreux clients peut faire un salaire dans les six chiffres.

Selon le gouvernement canadien, le salaire annuel d’un courtier qui commence peut-être de 30 000$, toutefois avec de l’expérience il peut toucher 150 000$.

La réussite d’une formation de base de quelques mois et l’obtention d’un licence est nécessaire pour devenir courtier immobilier au Québec.

4- Concepteurs de logiciels

Le développement de logiciels et d’applications est un domaine en pleine ébullition et la demande pour la main-d’œuvre ne s’essouffle pas.

Il n’est toutefois pas nécessaire d’avoir étudié en informatique pour devenir concepteur de logiciels.

De nombreux d’entre eux sont autodidactes. D’autres participent aussi à des formations de type «bootcamp» et arrivent à obtenir des certifications année après année.

Le salaire moyen de la profession Concepteur de logiciels au Canada est de 68 800$ mai peut-être beaucoup plus élevé selon l’employeur.

5- Représentant en ventes de véhicules automobiles

Un vendeur de véhicules neufs ou d’occasion peut toucher un salaire de 80 000$ annuellement, et même plus, montre les données du site JobIllico.

Seul un diplôme du secondaire est exigé, mais de l’expérience en vente est requis. Les vendeurs sont habituellement autonomes, organisés, et font un bon suivi de leurs dossiers.

Le salaire peut atteindre ou même dépasser les 100 000$.