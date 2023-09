Agression sexuelle: Danny Masterson reçoit l’appui d'Ashton Kutcher et de Mila Kunis

Le célèbre couple Ashton Kutcher et Mila Kunis, tout comme de nombreuses autres personnes, a exprimé par écrit son soutien à l'acteur Danny Masterson, reconnu coupable d'agression sexuelle.

L'acteur américain et membre de l'Église de scientologie, connu pour son rôle dans la série «That '70s Show», a été condamné jeudi à 30 ans de prison pour deux viols par un tribunal de Los Angeles, rapporte l’Agence France-Presse.

AFP

Les faits reprochés se seraient produits au domicile de l’acteur entre 2001 et 2003 à l’endroit de trois femmes, dont deux ont obtenu l’appui des jurés.

Selon les informations obtenues par «Variety», Kutcher et Kunis auraient uni leurs voix dans une lettre destinée au juge du procès de l’acteur de 47 visant à amoindrir la sentence de ce dernier.

Dans sa lettre, Ashton Kutcher qualifie Masterson de «modèle», tandis que sa conjointe Mila Kunis se porte garante du «caractère exceptionnel» de Danny Masterson.

«Bien que je sois conscient que le jugement a été déclaré coupable de deux chefs d'accusation de viol par la force et que les victimes ont un grand désir de justice, j'espère que mon témoignage de sa personnalité sera pris en considération lors de la détermination de la peine», lit-on dans la lettre de Kutcher.

«Je ne crois pas qu'il représente un préjudice permanent pour la société et le fait que sa fille soit élevée sans la présence de son père serait une troisième injustice en soi. Merci de prendre du temps pour lire ceci.»

La lettre de Kunis ajoute: «Je me porte garante de tout cœur du caractère exceptionnel de Danny Masterson et de l’énorme influence positive qu’il a eue sur moi et sur les gens qui l’entourent. Son dévouement à mener une vie sans drogue et l’attention sincère qu’il accorde aux autres font de lui un modèle et un ami exceptionnel».