Al Pacino séparé de sa copine de 29 ans et nouvelle maman

La petite amie d'Al Pacino souhaite visiblement obtenir la garde physique du bébé qu'ils ont eu ensemble il y a tout juste trois mois.

Selon The Blast, la jeune femme de 29 ans a déposé une requête pour demander la garde physique complète de Roman, né le 6 juin, et d'accorder à l'acteur de 83 ans un « droit de visite raisonnable ». Elle souhaiterait en revanche une garde légale conjointe, ce qui permettrait à Al Pacino d'être impliqué dans les grandes décisions concernant leur fils, comme le traitement médical et l'éducation.

Le montant de la pension alimentaire n'a pas été précisé dans le dossier, rapporte le média. Selon la loi californienne, le tribunal doit, au préalable, établir officiellement les revenus des deux parents avant d'ordonner le versement d'une pension alimentaire.

« Le tribunal peut ordonner le versement d'une pension alimentaire pour les enfants et délivrer une assignation de revenus sans autre avis à l'une ou l'autre des parties », peut-on lire dans le document.

Noor Alfallah a également demandé au tribunal d'ordonner à l'acteur de Heat de payer ses frais d'avocat et toute autre dépense liée à l'affaire. Le dossier comprenait une déclaration volontaire de filiation (VDOP) signée par Noor Alfallah et Al Pacino. Ce formulaire gouvernemental crée « une relation parent-enfant légale entre un enfant et un parent ».

Al Pacino et Noor Alfallah ont suscité des rumeurs de romance en avril 2022, lorsqu'ils ont été photographiés en train de dîner ensemble. Cependant, une source a déclaré à Page Six à l'époque qu'ils avaient commencé à se fréquenter pendant la pandémie en 2020.

Ils n'ont pas encore annoncé la fin de leur relation. Une source a d'ailleurs déclaré à People qu'ils ont été aperçus en train de dîner avec un autre couple au Chateau Marmont à Los Angeles mercredi.

Roman est le premier enfant de Noor Alfallah. L'acteur du Parrain a de son côté une fille, Julie, 33 ans, née de sa relation avec Jan Tarrant, ainsi que des jumeaux de 22 ans, Olivia et Anton, avec son ex-petite amie, l'actrice Beverly D'Angelo.