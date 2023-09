Changements climatiques: les feux de forêt ne sont pas près de disparaître, selon une étude

Liés aux changements climatiques, les feux de forêt que le Québec a subis cet été pourraient se reproduire plus régulièrement à l’avenir, d’après une étude d’un consortium international de scientifiques.

L’organisme World Weather Attribution a examiné en détail les conditions climatiques qui prévalaient lors du déclenchement en quelques jours de 150 feux au Québec.

L’étude des spécialistes est sans équivoque. Les conditions météo extrêmes du début de l’été vont se reproduire plus souvent qu’avant parce qu’il y a eu un réchauffement des températures au cours des dernières décennies.

TVA NOUVELLES

«Les conditions qu’on a connues cet été étaient deux fois le plus possible de se produire en raison des changements climatiques au niveau de leur intensité», a indiqué le chercheur en écologie forestière de Ressources naturelles Canada, Yan Boulanger qui a collaboré à l’étude.

«Et on s’est rendu compte que la sévérité était sept fois plus probable.» L’intensité des feux peut aussi augmenter quand les forêts ont précédemment été affectées par des épidémies d’insectes, comme la tordeuse des bourgeons de l’épinette qui a tué des milliers d’arbres sur la Côte-Nord.

Cet été, 700 incendies se sont déclarés et plus 5 millions d’hectares de forêt ont été affectés au Québec. Une période intense qui est peut-être le prélude à des années encore plus difficiles.

TVA NOUVELLES

«C’est une saison qui a été active», a souligné la porte-parole de la SOPFEU, Isabelle Gariépy. «C’est une saison qui nous a permis d’avoir de l’expérience avec nos pompiers forestiers. On va en bénéficier. On va continuer de travailler pour essayer de voir comment les prochaines années vont se passer.»

Le biologiste innu André Michel a souligné que ses ancêtres ont vécu dans une forêt qui s’est transformée, notamment au rythme des incendies.Ils se sont adaptés aux changements comme les générations actuelles devront le faire, mais à plus grande vitesse, a avancé André Michel.

«Il y a quelques années, on se disait que c’était loin les changements climatiques. Là, on s’aperçoit qu’on est en plein dedans. Va falloir s’adapter.»