EN VIDÉO | Un homme de 61 ans battu par trois femmes se fait voler sa voiture

Un résident de 61 ans du quartier chinois de Chicago a été battu par trois femmes mardi soir devant sa maison avant de se faire voler sa voiture par ses assaillantes.

CNN a obtenu la vidéo de l’agression du Service de police de Chicago.

La scène a été filmée vers 17h30 le 5 septembre dernier après que Danxin Shi ait stationné son véhicule devant sa résidence, selon les informations de ABC News Chicago.

«Elles m’ont retenu, vous savez, trois personnes, trois femmes qui me frappaient et qui me battaient», explique M. Shi.

«J’avais ma clé [de voiture] et elles l’ont prise», se désole celui qui habitait ce quartier depuis plus de 10 ans.

Il ne peut plus travailler

La vidéo montre le vieil homme être frappé avec un bâton métallique avant d’être jeté au sol pour y recevoir des coups de pied.

Après s’être péniblement relevé, M. Shi a essayé de «les empêcher, mais elles sont parties» avec sa voiture.

Service de police de Chicago | CNN

Heureusement, le Chicagoan s’en tire avec quelques égratignures, mais rien de grave.

C’est la perte de sa voiture qui l’impact davantage puisque son travail consistait à faire du covoiturage

«Pour l’instant, je n’ai rien pour conduire, alors je reste à la maison parce que je n’ai pas de voiture. La semaine prochaine je vais essayer de louer une auto», affirme-t-il.

La police de Chicago n’a toujours pas procéder à d’arrestation, mais M. Shi espère qu’elle arrivera à retracer sa voiture grâce au GPS.