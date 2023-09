Fin de non-recevoir de François Legault: le maire de Trois-Rivières ajoute sa voix aux autres villes

À peine de retour du sommet sur la fiscalité municipale, le maire de Trois-Rivières Jean Lamarche ne mâche pas ses mots concernant la fin de non-recevoir de François Legault aux demandes des villes.

• À lire aussi: Fiscalité des municipalités: la ministre Andrée Laforest invite les municipalités à bien se gérer

• À lire aussi: Une itinérante aurait accouché seule dans un boisé à Gatineau: la mairesse interpelle le gouvernement Legault en matière d'itinérance

«De dire qu'on gère ou ne gère pas bien notre ville, je trouve que c'est un peu infantilisant», a-t-il expliqué, faisant référence à la déclaration de la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest.

Le maire de Trois-Rivières rappelle que la mission des villes s'est élargie au cours des dernières années: «Des enjeux d'itinérance, d'immigration, on a travaillé récemment des services de garde. Ce sont des enjeux qui ne relèvent pas nécessairement du municipal, mais on ne peut pas ne pas s'en occuper. Si eux fournissent les moyens, nous on peut fournir les bras, les jambes, les cerveaux.»

Les priorités de Jean Lamarche pour l'automne

M. Lamarche sait que le budget de la Ville de Trois-Rivières imposera des choix déchirants. «On n'est plus dans le gras, on est vraiment en train de gratter l'os.» Malgré tout, il veut aller de l'avant avec la rénovation du quartier général de la police. Le projet de 85 millions $ est essentiel selon lui. Des réfections sont aussi à prévoir pour certaines infrastructures sportives de Trois-Rivières, notamment au parc Martin-Bergeron, afin d'accueillir les Jeux du Québec en 2025.

Concernant la crise du logement, Trois-Rivières travaille déjà avec des partenaires pour la clientèle étudiante. Le maire veut également se pencher sur les solutions à la création de logements citoyens.«La hausse des taux d'intérêt vient directement toucher la liquidité de nos entrepreneurs, donc, on est à la recherche de la formule qu'on va pouvoir prendre pour leur permettre de réaliser de nouvelles unités d'habitation.»

Trois-Rivières dans la Vallée de la transition énergétique

Des annonces sont à venir selon M. Lamarche pour des centres de recherches et entreprises liés à la décarbonation qui doivent s'installer à Trois-Rivières, notamment au Carrefour 40-55.

Le premier magistrat de la ville rappelle que c'est pour l'arrivée de ces industries qu'il désirait que le conseil municipal autorise la deuxième phase de développement sur ces terrains.

Celui qui a déjà travaillé pour l'organisme Point de rue a une priorité à court terme : ne pas attendre l'hiver avant d'agir concrètement pour l'itinérance. Jean Lamarche participera d'ailleurs à un autre sommet municipal qui s'attardera sur la question le 15 septembre.