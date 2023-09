Grippe aviaire: déjà plus de cas que l’an passé... et la migration n’est encore pas commencée

Le nombre d’élevages de volailles aux prises avec le virus de la grippe aviaire qui ont dû être abattus vient de dépasser celui de l’année dernière et la période migratoire ne fait que débuter, s’inquiètent des experts.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) rapporte 24 abattages de volailles aux prises avec le virus de la grippe aviaire, soit un de plus qu’en 2022.

L’Agence canadienne de l’inspection des aliments rapporte quant à elle 948 000 oiseaux infectés au Québec (en date du 1er septembre 2023) alors que l’Ontario et les Provinces maritimes réunis en comptent 86 000 de moins.

Et l’année n’est pas encore terminée.

«Il est certain que l’automne est une saison critique, car les oiseaux sauvages qui sont les réservoirs du virus entament leur migration», explique au Journal la vétérinaire Isabelle Picard, porte-parole du MAPAQ pour cette filière.

«Quand un élevage est infecté, la mortalité peut être très élevée», signale-t-elle, mentionnant qu’on peut trouver plusieurs volailles décédées en une seule nuit dans un troupeau en excellente santé jusque-là.

Il n’y a alors qu’une solution: abattre tous les oiseaux et désinfecter la ferme.

Les fermes qui ont dû abattre leur troupeau en 2023 sont toutes en Montérégie sauf une en Estrie. Les volailles sont principalement des poulets et des poules pondeuses, mais on trouve aussi des dindons, des canards, des cailles et des faisans.

Courtoisie

Mesures de prévention

Depuis le premier cas documenté en avril 2022, le MAPAQ a mis en place des mesures de prévention qui semblent donner des résultats, puisque le dernier abattage de masse est survenu en mai dernier. «Il faut être très prudents dans nos déplacements à l’intérieur des élevages, rappelle la Dre Picard. Non seulement changer de bottes et se laver les mains, mais demeurer vigilants avec la machinerie qui passe souvent d’un bâtiment à l’autre sans être désinfectée.»

La Dre Picard reconnaît que de nouveaux cas pourraient survenir d’ici la fin de l’année en raison des mouvements migratoires des oiseaux sauvages. Les fientes sont porteuses du virus et celui-ci est hautement contagieux. Une infime quantité de ce virus tombé du ciel peut suffire à infecter une ferme au complet.

Menace de pandémie humaine

Isabelle Oligny, propriétaire des Fermes d’Isabelle en Montérégie n’oubliera pas de sitôt les carcasses d’oies blanches jonchant les rives de la rivière Richelieu, en décembre dernier. Il s'agissait d'oiseaux sauvages incapables de s'envoler vers le sud pour leurs quartiers d'hiver. «C’était triste à voir», rapporte-t-elle. Ces animaux infectés par la grippe aviaire, hautement pathogène, ont pu contaminer des oiseaux sauvages ou domestiques.

En plus des oies blanches, les bernaches et les goélands, entre autres, peuvent transporter le virus.

Le Canada est loin d’être seul à être confronté à cette épizootie (pandémie animale) du variant, répandue en un temps record depuis deux ans sur tous les continents, sauf l’Océanie et l’Antarctique.

Ce qui rend ce variant plus inquiétant que les autres, c’est qu’on l’a retrouvé dans plus de 40 espèces de mammifères, y compris au Québec chez les phoques et les ratons laveurs. «À cause de ça, le virus a le potentiel de muter ou de se réorganiser pour contaminer l’humain», dit le Dr Jean-Pierre Vaillancourt, vétérinaire et professeur à l’Université de Montréal, qui a participé en mai dernier à Rome à une rencontre internationale de la Food and Agriculture Organisation (FAO) sur le sujet.

La FAO évoque dans son rapport une «menace potentielle» de pandémie humaine.

L'INSPQ recommande des mesures de prévention pour les personnes en contact avec des oiseaux sauvages ou d'élevage.

À l’extérieur, s’assurer de se positionner de façon à toujours avoir le vent dans le dos.

À l’intérieur, assurer une ventilation adéquate en tout temps.

Se laver les mains

Face à des oiseaux morts

Porter des gants jetables.

Utiliser la méthode du sac renversé lorsque possible et en l'absence de gants, utiliser deux sacs en plastique.

Signaler la carcasse en composant le 1 877 346-6763.

Source: Institut national de santé publique