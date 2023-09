Maison des aînés: le Québec a-t-il 60 milliards $ à dépenser?

Le gériatre et professeur associé à l’École de santé publique, Réjean Hébert, juge que l’hôpital n’est pas le bon endroit pour héberger des aînés en attente d’un transfert vers des CHSLD ou d’un retour à domicile avec des services adéquats.

Au micro d’Alexandre Dubé via QUB radio, M. Hébert a expliqué que l’impact direct concerne les aînés pris dans cette situation.

«Ils ne reçoivent pas tout l’encadrement de soins qui leur est nécessaire pour soutenir leur autonomie», a-t-il ajouté.

De plus, un patient qui coûterait plus cher en termes de soins ne peut être admis au centre hospitalier puisqu’un aîné occupe ces lits.

Dr Réjean Hébert a mentionné qu’«on ne peut pas continuer avec le statu quo tel qu’on le connaît actuellement et utiliser l’institutionnalisation en ressource intermédiaire comme étant la solution».

Écoutez l'entrevue avec Réjean Hébert, gériatre et professeur associé à l’École de santé publique et chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke à l’émission d’Alexandre Dubé via QUB radio :

Celui qui a été ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés sous Pauline Marois a souligné que si cette façon de faire continue, il faudra construire entre 2500 et 4000 places de CHSLD par an pour les 15 prochaines années.

«C’est impossible ! C’est extrêmement cher !» s’est-il exclamé.

Pour ces maisons des aînés, la création d’une seule place coûterait un million de dollars, a-t-il précisé. Selon les informations données par Réjean Hébert, la somme pourrait atteindre 60 milliards $.

Le gériatre a confessé que les personnes âgées veulent recevoir des soins à domicile.

«Tant qu’on ne fera pas ce virage, très important, vers les soins à domicile, on n’y arrivera pas. On n’a pas fini d’avoir des gens qui se retrouvent à l’urgence», dit-il.

Dans cette entrevue, le Dr Réjean a également indiqué comment obtenir des gains de productivité afin d’y arriver.