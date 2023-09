En plein affrontement avec un front commun syndical, le gouvernement Legault craint un automne chaud.

«Ils ont eux-mêmes déclenché et déclaré au début de la période estivale qu’on aurait un automne chaud. Ils ont fait toutes les démarches nécessaires pour acquérir le droit de grève, qui est légitime par ailleurs. Je ne dénonce pas leur droit de grève, mais ils ont fait toutes les démarches nécessaires pour que le droit de grève culmine à la fin septembre pour la majorité des groupes», a clamé la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, en entrevue à l’émission «Le Bilan.»

Alors qu’elle affirme vouloir que les syndicats proposent des solutions qui ont des effets concrets sur le terrain, Sonia LeBel craint l’impact des moyens de pression sur la population.

«On est très préoccupé par l’impact de ces grèves-là», mentionne la ministre.

«C’est déjà difficile de rendre des services. Donc quand on a en plus des perturbations qui viennent de la grève, c’est sûr qu’on est préoccupés par ça», ajoute-t-elle.

Alors que son collègue Bernard Drainville parlait des conventions collectives comme des «camisoles de force» limitant la capacité de l’État à desservir la population, Sonia LeBel réclame une plus grande flexibilité de la part des syndicats.

«C’est sûr que c’est important pour nous d’être capables d’avoir une meilleure façon de maximiser les ressources, d’avoir une meilleure capacité de déplacer les employés, et on parle sur une base volontaire», explique la présidente du Conseil du trésor.

«C’est certain que je ne veux pas me retrouver avec des conventions, comme dans les 40 dernières années, qui règlent la situation pour quelque temps, mais qu’après ça, on va se retrouver de toute façon... Le mur, on ne le contournera pas, on ne l’évitera pas», ajoute-t-elle.

