Pénurie d’enseignants: le ministre Drainville ferme la porte à l’abolition de la sixième année

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, cherche toujours d’autres solutions pour contrer la pénurie d’enseignants, mais ferme complètement la porte à l’abolition de la sixième année, une idée qui mériterait pourtant d’être analysée selon des acteurs du milieu de l’éducation.

Or il est déjà minuit et une dans le réseau scolaire. Il manque présentement plus de 1300 enseignants dans les écoles publiques québécoises et ce chiffre grimpera à plus de 14 000 d’ici quatre ans, selon les projections du ministère de l’Éducation rapportées par Le Journal vendredi.

«On va travailler très fort pour pas que ça se détériore. On est en mode solution, il faut trouver des solutions, pis il faut regarder toutes les options», a déclaré le ministre en marge du caucus de la Coalition avenir Québec, à Saguenay.

Il n’est toutefois pas question d’envisager de réduire le parcours scolaire d’un an, en abolissant la sixième année par exemple, comme le propose l’ex-directrice d’école Yolande Brunelle.

Cette avenue n’est «pas dans les cartons», a affirmé le ministre.

M. Drainville a plutôt réitéré que la solution passe, selon lui, par des formations plus courtes pour devenir enseignants, afin de permettre aux profs non qualifiés d’obtenir leur brevet.

L’abolition de la sixième année est toutefois considérée comme une avenue «qui mérite d’être analysée sérieusement», selon Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement, qui représente la majorité des directions d’école de la province.

Écoutez l'entrevue avec Yolande Brunelle, ex-enseignante, ancienne directrice d’école primaire et superviseure de stage à l’UQAM à l’émission d’Alexandre Dubé via QUB radio :

«On a toujours dit qu’il faudrait sortir du cadre» pour trouver des solutions à la pénurie d’enseignants, ajoute-t-il.

Mais pour que cette solution soit vraiment efficace, il faudrait agir rapidement, précise M. Prévost. «Il ne faudrait pas l’analyser pendant trois ans», laisse-t-il tomber.

À la Fédération des syndicats de l’enseignement, on affirme qu’il s’agit d’une solution «à ne pas rejeter du revers de la main».

Cette proposition devrait toutefois être envisagée dans le cadre d’une réflexion plus globale sur le système d’éducation. «Il faut faire attention aux solutions à la pièce», indique sa présidente, Josée Scalabrini.

Pour contrer la pénurie, la priorité demeure toutefois d’améliorer les conditions de travail des enseignants, ajoute-t-elle.

Une «réunion d’urgence»

De son côté, la députée libérale Marwah Rizqy affirme que le gouvernement Legault aurait dû intervenir beaucoup plus tôt pour contrer la pénurie. Québec a plutôt décidé de se fermer les yeux, estime l’élue qui talonne le gouvernement depuis quatre ans à ce sujet.

«Déjà en 2019, on voyait le problème venir mais le gouvernement n’en avait pas, de plan», lance-t-elle.

Mme Rizqy presse maintenant le ministre Drainville de convoquer une «réunion d’urgence», réunissant tous les recteurs des universités et les acteurs du réseau de l’éducation afin de «donner un gros coup de barre».

«M. Legault a dit qu’il était venu en politique pour faire un redressement en éducation, souligne la députée. Ce redressement, il commence quand?»

Du côté de Québec solidaire, on considère aussi que les projections de Québec sont «extrêmement préoccupantes», mais «pas surprenantes».

«Le problème est tellement grave, ça va prendre des solutions drastiques», affirme la députée Ruba Ghazal, qui ne sait toutefois pas s’il faut aller jusqu’à envisager l’abolition de la sixième année.

«Avant de tout bouleverser, il y a d’autres étapes qui doivent être faites, dit-elle. La première chose à faire, c’est d’améliorer les conditions de travail.»

Au Parti québécois, le député Pascal Bérubé dénonce «l’incurie» du ministère et du gouvernement «qui, année après année depuis 2018, attend(ent) que les problèmes se règlent tout seul».

La proposition d’abolir la sixième année «mérite qu’on lui porte une réelle attention», même s’il est «consternant» d’en être arrivé là, ajoute-t-il.

- Avec la collaboration de Rémi Nadeau.