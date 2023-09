«Piégée dans les centres d’itinérance»: elle reprend vie grâce aux maisons de chambres

Passer cinq ans dans la rue et arriver à retrouver un logement ainsi qu’une vie normale. C’est la réalité de Marie-Louise*, une femme en situation d’itinérance qui a réussi à se reprendre en main grâce à une maison de chambres.

De l’apaisement. C’est ce que Marie-Louise ressent depuis qu’elle a franchi le pas de la porte de son nouveau logement en juin dernier, dans une maison de chambres à deux pas de la place Émilie-Gamelin à Montréal.

«Je me sens bien ici. Moi, c’est de ça dont j’ai besoin, parce que je n’ai pas envie d’avoir des problèmes de voisinage», a-t-elle raconté, assisse sur la terrasse qu’elle partage avec les autres femmes hébergées.

La rue, Marie-Louise la connaît. Elle y a vécu pendant presque cinq ans, après avoir quitté sa résidence en raison de problèmes avec son propriétaire, a-t-elle expliqué prudemment. Ce conflit lui a valu une mauvaise réputation auprès de la Régie du logement.

«À partir de ce moment-là, je suis tombée dans l’itinérance», s’est remémorée la femme de 40 ans. «Le milieu de la rue, c’est beaucoup d’arnaques. D’arnaque en arnaque, je n’arrivais pas à me trouver un logement, à me sortir de l’itinérance, parce que je n’avais pas ma chance.»

Sollicitations pour le crime non organisé, recrutement sexuel, Marie-Louise a dû y faire face tous les jours, comme beaucoup de femmes en situation d’itinérance.

Espoir

Après avoir poussé la porte de plusieurs refuges à Québec et Trois-Rivières, Marie-Louise a finalement atterri au refuge montréalais Chez Doris en 2021.

Au même moment, l’organisme envisage d’acheter d’anciens hôtels et auberges pour les convertir en maisons de chambres et venir en aide aux femmes itinérantes qui ont un petit revenu.

«Une maison de chambres, c’est le moyen le moins cher pour avoir un toit sur la tête», a souligné Marina Boulos-Winton, directrice générale de Chez Doris, un organisme qui vient en aide aux femmes en situation précaire.

AUDREY SANIKOPOULOS / AGENCE QMI

La première maison de chambres de l’organisme a ouvert le 27 juin dernier, avec Marie-Louise parmi ses premières résidentes.

«Le loyer lui coûte 25% de son revenu. Pour une personne célibataire, ils ne peuvent pas gagner plus que 32 500$ par an», a expliqué la directrice. «Elle ne peut pas non plus avoir des dettes ou être sur une liste noire de l’Office municipal d’habitation de Montréal».

Reprendre une routine

«Si Chez Doris n’avait pas été là, je n’aurais pas pu m’en sortir. Ça me prenait quelqu’un qui me loue un appartement», a reconnu Marie-Louise, perdue dans ses pensées.

AUDREY SANIKOPOULOS / AGENCE QMI

Chercher une formation, s’abonner au gym, cuisiner ou encore ranger... des étapes qui semblent faciles pour monsieur et madame Tout-le-Monde, mais qui n’ont pas été simples pour elle.

«Je savais que j’avais une transition à faire... C’est quand même assez difficile», a-t-elle avoué. «À cause de l’itinérance, on vient tout «fucker» nos habitudes à force de se faire servir notre bouffe, de ne pas faire notre ménage, d’être constamment entouré de gens.»

«J’étais piégée dans les centres d’itinérance», a-t-elle philosophé.

Dans sa vie d’avant, Marie-Louise montait des scènes pour les festivals. Aujourd’hui, elle prend le temps de regarder les opportunités de formation, de travail et de bénévolat.

Elle a aussi hâte de recevoir autour d’un repas ses amis qui font partie «d’un cercle plus sain»... et espère un jour avoir sa maison en banlieue.

* nom fictif