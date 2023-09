Pierre Poilievre doit respecter la loi sur laïcité du Québec

Le congrès du Parti conservateur du Canada débute aujourd’hui au Centre des congrès de Québec, mais il semblerait que le respect de la laïcité soit en option pour certains. Dans un pays où la séparation de l'Église et de l'État est supposée être une réalité incontestée, la présence de salles de prières, ainsi que la ségrégation confessionnelle qui les accompagne, suscitent de sérieuses interrogations.

L'existence de ces salles de prières, que le chef du parti, Pierre Poilievre, a d'abord niée avant de faire volte-face, est une preuve flagrante du manque de clarté de certaines formations politiques quant à la laïcité.

Comment un parti qui aspire à gouverner un pays peut-il justifier de telles pratiques ? La séparation de l'Église et de l'État est l'un des fondements de notre démocratie et toute tentative de l'affaiblir ou de la contourner devrait être fermement condamnée.

Directive

Ironiquement, la ministre du Tourisme du gouvernement de la CAQ, Caroline Proulx, avait pourtant émis des directives claires exigeant que les événements accueillis au Centre des congrès de Québec respectent les "principes fondamentaux du Québec," y compris notre loi sur la laïcité. Pourtant, il semble que ces directives aient été balayées sous le tapis en faveur de considérations politiques.

Cette directive faisait suite à l'annulation d'un événement d’un mouvement pro-vie sur fond religieux au printemps dernier, à ce même endroit, montrant ainsi une incohérence flagrante dans l'application de celle-ci.

Silence

Le silence de l'administration du Centre des congrès de Québec est également inquiétant. Le refus de tout commentaire que j’ai essuyé sur cette question cruciale suggère une complicité tacite dans cette violation de nos principes laïques au Québec. J’attends les commentaires du bureau de la ministre Proulx à cet effet.

En conclusion, la présence de salles de prières confessionnelles au congrès du Parti conservateur du Canada est une insulte à la laïcité que le Québec s’est offert et à l'intégrité de notre système politique. Cela envoie un message troublant sur les priorités de certains partis politiques et sur leur volonté de mettre en avant des intérêts partisans au détriment des valeurs démocratiques et de neutralité religieuse absolue.

Photo courtoisie, Éric Côté

Guy Perkins, Chroniqueur QUB Radio, Pensée Critique et Laïcité (Émission de Richard Martineau)

Auteur de l’essai « Les chimpanzés rêvent-ils d’un paradis des bananes – Comment j’ai fait une croix sur la religion »