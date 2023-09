Policier de Montréal désarmé et attaqué: l’accusé aurait tout planifié trois jours plus tôt

Le Montréalais accusé d’avoir attaqué un policier avant de le désarmer et lui tirer dessus avait préparé son coup trois jours auparavant, a affirmé la Couronne à l’ouverture de son procès.

«Il n’a pas agi par impulsivité. Il avait volé des voitures trois jours plus tôt, elles avaient été placées stratégiquement pour prendre la fuite jusqu’en Ontario», a assuré Me Jasmine Guillaume de la Couronne, ce vendredi, au palais de justice de Montréal.

Ali Ngarukiye, 23 ans, a commencé à subir son procès ce matin en lien avec la violente attaque contre le policier Sanjay Vig, le 28 janvier 2021. Ce jour-là, le policier travaillait seul dans le secteur Parc-Extension quand il a intercepté un automobiliste qui utilisait un cellulaire au volant.

Or, juste après l’interception, pendant que le policier retournait à son véhicule, il a été attaqué.

«Il s’est fait frapper à plusieurs reprises à coups de barre de fer, a expliqué Me Guillaume dans son exposé d’ouverture. Il est tombé au sol, il s’est débattu. Puis, il s’est fait désarmer. Il n’a pas eu le choix que de prendre la fuite. Il s’est alors fait tirer dessus, avec sa propre arme de service.»

M. Camara arrêté «de bonne foi»

Le policier Vig se serait réfugié dans une résidence. Et à l’arrivée des renforts, il a identifié la personne qu’il avait interceptée: Mamadi Camara.

Une opération d’envergure s’est déclenchée, menant à l’arrestation de M. Camara, même s’il n’avait rien à voir avec l’attaque. Ce dernier a été arrêté, interrogé, jusqu’à ce qu’il soit complètement innocenté.

«C’était une erreur de bonne foi, a assuré Me Guillaume. Le policier Vig n’a pu voir son assaillant que quelques secondes.»

Selon elle, il y avait une «ressemblance physique frappante entre l’accusé Ngarukiye et M. Camara».

ADN et empreintes digitales

L’enquête s’est donc poursuivie pour trouver le bon suspect. Mais si aucun témoin visuel n’a pu identifier Ngarukiye, une panoplie de preuves a permis de mener à son arrestation.

C’est que sur des bandes de vidéosurveillance, on peut voir une personne identifiée par la police comme étant Ngarukiye prendre la fuite à pied, puis dans un véhicule volé. Ngarukiye aurait ensuite utilisé une autre voiture pour fuir jusqu’en Ontario.

Or, les experts auraient trouvé ses empreintes digitales sur le rétroviseur d’une voiture. Puis, sur des lunettes ramassées non loin des lieux, ils auraient découvert non seulement l’ADN de Ngarukiye, mais aussi le sang du policier Vig.

«Le sang du policier a aussi été trouvé sur des pantalons [appartenant à l’accusé]», a soutenu la Couronne en concédant que la preuve était «circonstancielle».

Ngarukiye, qui est défendu par Mes Sharon Sandiford et Moana Franco, a d’ailleurs plaidé non coupable de tentative de meurtre, de voies de fait graves, d’avoir désarmé un policier, de vol de voitures ainsi que d’une autre accusation en lien avec les armes à feu.

Le procès, prévu pour une durée de trois mois, est présidé par le juge François Dadour.