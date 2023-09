Quelles pommes sont les plus populaires dans nos vergers?

Alors que la saison de la cueillette des pommes débute dans les vergers québécois, Simon Philibert s’est rendu au Domaine Lafrance, à Saint-Joseph-du-Lac, pour comprendre à quel type d’automne les amateurs de pommes doivent s’attendre.

«Si dame Nature est de notre côté, ce sera une excellente saison. On le voit un peu, des pommiers bien garnis, des pommes très rouges, juteuses à souhait. Donc oui, tout s'enligne pour que ce soit une belle saison», a affirmé la directrice générale du Domaine Lafrance, Marie-Josée Lajeunesse.

Les températures chaudes des derniers jours ont un impact sur le travail des apiculteurs, mentionne Mme Lajeunesse, mais ne nuisent pas à la qualité des pommes.

«Ça peut accélérer le moment de la cueillette par contre. C'est sûr que quand les températures sont chaudes, la pomme tend des fois à vouloir tomber de l'arbre. Donc, on doit un peu plus s'activer pour la cueillir», explique-t-elle.

L’animateur de l’émission «À vos affaires» a aussi voulu savoir quelles variétés de pommes étaient les plus populaires.

Voici ce qu’a répondu Marie-Josée Lajeunesse :

«La McIntosh reste une pomme que tout le monde aime, que tout le monde apprécie, que tout le monde connaît. Il y a la Empire que les gens aiment bien, la Cortland, mais on a aussi de nouvelles variétés qui gagnent de plus en plus à être connues. La Honeycrisp en est une. Elle est très, très, très demandée chaque année.»

De nouvelles variétés telles que la Eden et la Prime Gold font aussi craquer, et croquer, plusieurs clients, nous avoue-t-elle également.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.