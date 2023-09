Rapport externe : la SAAQ a sous-estimé l’impact de sa transition numérique

La SAAQ a «sous-estimé» les impacts de sa transformation numérique, ce qui a mené à des files d’attente pour servir les citoyens, conclut un rapport externe. Le Service d’authentification gouvernementale d’Éric Caire est aussi critiqué.

Le rapport d’audit de la firme PricewaterhouseCoopers sur la catastrophique intégration de SAAQclic fait état de huit causes qui ont créé des impacts financiers, opérationnels ainsi qu’à une augmentation des délais et des files d’attente.

Le document qui vient d’être rendu public par la société d’État note que ces éléments ont aussi nui à la réputation de l’organisation.

En février, lorsque la SAAQ a fermé durant 14 jours ses points de services afin de démarrer son nouveau système, elle a sous-estimé la charge de travail liée aux opérations à reprendre.

La «capacité de traitement» a été «engorgée par une la reprise complète des activités», créant rapidement un effet de masse dans les centres de service de la SAAQ, car «des clients étaient soit en retard de paiement ou avaient des besoins non urgents».

Pire encore, le niveau d’adhésion des services en ligne souhaité par l’organisation a été en «dessous du niveau historique».

Le SAG en cause

La firme montre du doigt le Service d’authentification gouvernementale du ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Encore une fois, l’adhésion à ce service de sécurité a été sous-estimée. Des clients ont été incapables de s’y inscrire. La firme confirme que «la gestion incomplète et réactive des enjeux d’authentification était connue par la SAAQ et le MCN en juin 2022», comme l’avait rapporté notre Bureau parlementaire au printemps dernier.

Le ministre Éric Caire avait pourtant réfuté cette information.

D’ailleurs, le rapport critique la gestion de ce changement. «Les stratégies de communication auraient pu permettre de mieux informer certaines clientèles plus ciblées».

Mais encore, «les plans de contingence initiaux n’étaient pas assez étoffés, ce qui a conduit la SAAQ à avoir une posture plus réactive que proactive.» La gestion

d’incidents était également inadaptée.

«Tous ces facteurs ont engendré une charge élevée de travail pour les centres de services et les mandataires», indique le document.

PDG congédié

Rappelons qu’à la suite de ce fiasco, le conseil des ministres avait décidé de remercier le PDG Denis Marsolais et de le remplacer par Éric Ducharme.

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, avait affirmé qu’un PDG doit livrer les services aux citoyens. Force est de constater que ceux-ci «ont été altérés», a-t-elle dit pour expliquer le congédiement de Denis Marsolais.

Le nouveau PDG avait promis qu’un audit de performance serait réalisé par une firme externe.

De son côté, la SAAQ soutient qu’un «tel examen a permis de saisir diverses perspectives d’amélioration pour le futur» et admet que «certaines mesures de mitigation auraient pu être mises en place» avant le déploiement.

«Dans la très grande majorité des points de service de la Société, on constate depuis

le 10 août un retour à la normale. À ce jour, la majorité des problèmes majeurs

ont été réglés et les dossiers des clients et clientes corrigés», plaide la société d’État.

DEUX EXTRAITS DU RAPPORT

«La stratégie de communication externe reliée à SAAQclic au Service d’authentification gouvernemental aurait dû considérer plus tôt la gestion du changement auprès de la population en générale et auprès de certaines clientèles plus ciblées»

«Des problématiques techniques sont survenues au démarrage, car les tests n’ont pas permis de détecter les éléments suivants : 1. Des problèmes fonctionnels (...) 2. Des problèmes de données (...) 3. Des problèmes d’intégration par manque d’implication de toutes les parties prenantes, y compris les partenaires externes.»

«Certains partenaires critiques ont aussi été affectés négativement par les divers problèmes. La perception de taxes auprès des commerçants a été retardée ainsi que la remise à Revenu Québec. Les corps policiers ont également transformé leur système informatique, dont le démarrage s’est effectué en même temps que la SAAQ, ajoutant à la complexité du démarrage.»