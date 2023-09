Tensions entre Québec et les municipalités: «Baisser le ton, ce n’est pas ce qu’on veut entendre»

La Coalition Avenir Québec (CAQ) a tenu son caucus à Jonquière où les thèmes de l’itinérance, la crise du logement et les changements climatiques sont au cœur des discussions.

Plus tôt cette semaine, la mairesse de Gatineau a levé le voile sur une histoire bouleversante au sujet d’une jeune femme de 18 ans en situation d’itinérance qui aurait accouché seule dans un boisé.

«Baisser le ton, ce n’est pas ce qu’on veut entendre», a répliqué la mairesse de Gatineau France Bélisle au ministre responsable des Services sociaux Lionel Carmant qui invitait les maires à «baisser le ton».

En entrevue à l’émission de Mario Dumont sur les ondes de LCN vendredi matin, Mme Bélisle a tenu à rappeler les échanges entre M. Carmant et elle.

Elle dit considérer que «comme mairesse, qu’on a mis de l’argent où vous auriez dû mettre de l’argent».

De son côté, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christan Dubé, a défendu son collègue, affirmant : «premièrement, le ton est à changer. Mon collègue hier l’a bien dit. J’ai entièrement confiance en Lionel Carmant et du travail qu’il a fait. On a fait beaucoup pour l’itinérance. Je suis très confiant que Lionel va trouver des solutions».

«Le ministre Carmant a déposé en 2021 un plan sur l’itinérance de 280 millions sur cinq ans. Il est possible qu’on doive injecter des sommes supplémentaires, et c’est le ministre Carmant qui va décider ça», a déclaré, quant à lui, le ministre des Finances Eric Girard.

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, se voit confiante concernant les négociations avec les municipalités.

«Écoutez, on est au début d’une certaine négociation pour le partenariat avec les villes et ça devrait bien se passer», a-t-elle déclaré.

«Il y a une crise du logement qui n’est pas juste au Québec qui est à la grandeur du pays et qui est même international, je sais que je m’occupe du Québec. Il faut augmenter l’offre de logement et c’est l’affaire des villes, du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral», a exprimé France-Élaine Duranceau ministre responsable de l’Habitation.

