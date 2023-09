Un jeune de 20 ans arrêté pour avoir poignardé un homme au centre-ville

Un suspect de 20 ans soupçonné d’avoir poignardé son rival durant une bagarre mercredi soir au centre-ville de Montréal a été arrêté au lendemain des faits.

L’enquête est toujours en cours pour retrouver un deuxième individu qui aurait participé à l’agression.

Le crime reproché au jeune homme de 20 ans a eu lieu vers 21 h, à l’angle des rues Peel et Sainte-Catherine Ouest.

Pour une raison encore inconnue, une bagarre a éclaté entre un homme âgé dans la fin vingtaine et deux autres individus.

À un certain moment, l’un des suspects aurait dégainé un couteau et aurait poignardé son rival deux fois à l’abdomen, lui infligeant de graves blessures.

La victime a été transportée à l’hôpital dans un état grave et on a même craint pour sa vie à un certain moment. Son état de santé se serait stabilisé depuis.

L’enquête a permis de retracer celui qui serait l’auteur principal de l’agression, tandis que son présumé complice n’a pas encore été capturé.

Le suspect de 20 ans, épinglé jeudi dans le secteur de Montréal-Nord, devait comparaître vendredi au palais de justice de Montréal sous une accusation de voies de fait graves.