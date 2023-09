Congrès du PCC: les conservateurs contre le changement de sexe chez les mineurs

QUÉBEC – Les militants conservateurs réunis en congrès à Québec ont envoyé le message à leur chef que le parti devrait sauter à pieds joints dans le débat sur les droits des personnes transgenres et non binaires.

Les délégués conservateurs ont massivement appuyé deux propositions, dont une interdisant les chirurgies de changement de sexe chez les mineurs, à 69% contre 31%.

Les militants ont aussi voté, à 87%, en faveur de l’interdiction des vestiaires non mixtes.

Ces résolutions ont été parmi les plus chaudement débattues, donnant lieu à des débats houleux au micro.

«Le Canada nous regarde», a lancé au micro un militant contre la proposition d’interdire les chirurgies aux mineurs, en plaidant que le parti devait se concentrer sur les enjeux économiques.

Une autre a jugé «hypocrite» la proposition, soutenant que le parti s’attaquerait au principe de libertés individuelles.

«Il faut protéger nos enfants», a répliqué une autre au micro de ceux en faveur.

On ne sait toujours pas où loge exactement le chef conservateur Pierre Poilievre sur le sujet du droit des personnes trangenres, qui forment une infirme part de la population canadienne (0,3%).

Les 30 résolutions débattues par les militants ce samedi sont non contraignantes. C’est-à-dire que M. Poilievre peut les ignorer s’il le souhaite au moment de l’élaboration de la prochaine plateforme électorale.

Les droits des personnes transgenres et non binaires font l’objet d’un débat politique de plus en plus intense au pays.

Le Nouveau-Brunswick a récemment adopté une loi qui oblige les enfants de moins de 16 ans à obtenir le consentement parental avant de changer leur prénom ou leur pronom à l’école.

Le premier ministre Justin Trudeau a vertement critiqué le gouvernement de Baine Higgs, qu’il a associé à la droite dure américaine.

En réponse, Pierre Poilievre a demandé au premier ministre canadien de «laisser les provinces gérer les écoles, et les parents élever leurs enfants».

Contre la discrimination positive

Les délégués conservateurs ont aussi voté massivement en faveur d’une résolution visant à abolir la discrimination positive dans les embauches au sein d’organismes de recherche recevant des fonds fédéraux, à 95% contre 5%.

«Il faut se débarrasser de ces politiques wokes», a dit au micro un militant d’origine asiatique, qui souhaite «être reconnu pour ses compétences, et non pour son origine ethnique».

Ils ont aussi voté à 80% en faveur d’une résolution visant à abolir les ateliers obligatoires de sensibilisation à la diversité et à l’inclusion en milieu de travail.