Un Québécois victime d’exploitation sexuelle pendant son adolescence, qui a porté plainte plusieurs années après les faits, dénonce avec vigueur la lourdeur et la lenteur des procédures judiciaires.

Alors qu’il était âgé de 14 ans, Vincent occupait un emploi dans un garage où il a été abusé sexuellement par son patron.

L’agresseur, qui a été déclaré coupable, est resté en contact avec sa victime après que les faits graves ont été commis.

Dans le «déni» pendant plusieurs années, Vincent a éprouvé des problèmes de consommation de drogue associés à l’agression sexuelle.

C’est en 2020 que le Québécois a pris son courage à deux mains et dénoncé son agresseur, arrêté plus tard par les policiers.

«J’ai été de l’avant grâce à Narcotiques anonymes. Je faisais du "meeting" à l’époque, et dans une soirée, il y a plusieurs garçons qui ont mentionné qu’ils s’étaient fait agresser aussi. Ça m’a ouvert la porte pis j’ai décidé de sortir de mon trou et de passer à d’autres choses dans ma vie», témoigne la victime en entrevue avec Jean-François Guérin à «Dossiers en cours».

Son agresseur a été reconnu coupable d’une partie des chefs d’accusation déposés contre lui, mais demeure en liberté.

Des délais judiciaires qui n’en finissent plus

Quelques mois après le début des procédures, Vincent ne partage pas une opinion favorable du système de justice.

«Dégueulasse, tout simplement. Il n’y a personne qui devrait subir un procès de cette façon-là», lance-t-il, toujours dégoûté par les questions posées en contre-interrogatoire.

«C’est inhumain la procédure au Québec pour réussir à aboutir à avoir un procès. C’est vraiment inhumain.»

Dossiers en cours

Ce dernier cite en exemple une question qui lui a été adressée lors de son procès.

«Dans le contre-interrogatoire, ça m’a été demandé de décrire le procès de mon agresseur, chose qui selon moi est complètement atroce», se remémore-t-il.

À ce jour, l’homme s’est présenté à 21 reprises au palais de justice situé dans les Laurentides.

Celui qui vit dans la même communauté que son agresseur a rapporté à quatre reprises aux policiers des bris de condition, toujours demeurés sans arrestation.

«Je me fais suivre, je me fais filmer. Ça fait quatre, cinq reprises que ces choses-là arrivent [...] le procureur a même appelé l’avocat de la défense pour y demander de dire à son client d’arrêter de me harceler. J’ai peine à croire qu’on pouvait pas arrêter mon agresseur, surtout sachant qui est coupable», déplore Vincent.

Alors que son agresseur a également porté plainte contre Vincent pour harcèlement et menaces de mort, le Québécois a dénoncé en bloc les accusations.

