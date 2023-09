Indignée par les condos pourris, la mairesse de Boisbriand interpelle Québec

Se disant bouleversée par le sort de familles en difficulté, la mairesse de Boisbriand en appelle directement au gouvernement du Québec pour que des entrepreneurs en construction soient mis au pas et imputables.

«Ça n’a aucun sens comme situation [ce qui se passe au Faubourg Boisbriand]. C’est inacceptable que des entrepreneurs puissent construire des habitations sans qu’ils soient tenus responsables de la qualité de l’ouvrage qu’ils livrent et sans qu’il n’y ait aucune conséquence», a martelé Christine Beaudette, en entrevue avec notre Bureau d’enquête.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Selon la mairesse, il est grand temps que la Régie du bâtiment du Québec resserre ses contrôles et protège mieux les acheteurs. Selon elle, le Québec devrait s’inspirer de l’Ontario, où les chantiers sont inspectés à chaque grande étape de réalisation.

Résolution

En mai, la Ville de Boisbriand a adopté à l’unanimité une résolution qui demande formellement des changements à la législation et à la réglementation québécoise concernant la surveillance des chantiers de construction.

«Une surveillance étroite des chantiers, menant à une certification de conformité par des professionnels accrédités pendant la construction et avant la livraison des bâtiments aux futurs propriétaires, est rendue nécessaire», indique la résolution.

La MRC de Thérèse-De Blainville, où se trouvent plusieurs villes de la Rive-Nord, a donné son appui à la résolution de Boisbriand en juin.

Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Blainville ont aussi adopté récemment des résolutions.

Baisse du compte de taxes

La mairesse a indiqué que des évaluateurs municipaux ont été mis en contact avec les copropriétaires. Compte tenu de la situation, cela s’est traduit par une baisse du compte de taxes pour des propriétés.

Appelé à réagir, le député du coin, le ministre Eric Girard, a transmis notre demande d’entrevue au ministre du Travail Jean Boulet.

«Je suis sensible et je compatis à la situation des locataires et propriétaires de ces condos à Boisbriand», nous a écrit ce dernier, se disant limité à ce qu’il pouvait dire. Il a toutefois indiqué que les «sixplex» de Boisbriand étaient exclus de la responsabilité de la RBQ.

«Ce dossier est judiciarisé, nous ne ferons donc pas de commentaire», nous a écrit l’attachée de presse de la ministre de l’Habitation France-Élaine Duranceau.