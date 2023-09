La candidate libérale dans Jean-Talon veut utiliser sa voix pour «redonner»

La candidate libérale lors de l’élection partielle dans Jean-Talon, Élise Avard-Bernier, souhaite se faire élire pour amener les enjeux des citoyens de la circonscription au parlement par le biais de l’Opposition officielle.

C’est ce qu’elle a affirmé en entrevue à LCN, ajoutant qu’elle s’est toujours considérée comme politicienne, bien qu’il s’agit d’une première expérience pour elle en politique.

«Je suis une personne très très impliquée, dit-elle. Dans Jean-Talon j’ai beaucoup de réalisations, que ce soit auprès des familles de Sainte-Ursule avec des dons de matériel scolaire, la sécurité routière, un terrain de volleyball de plage, la fondation de l’école Saint-Michel.»

«C’est quelque chose d’important pour moi de vouloir utiliser ma voix pour redonner, l’amener à un autre niveau pour pouvoir toucher le plus de gens possible», ajoute-t-elle.

Malgré la période difficile que traverse le parti libéral, elle est d’avis qu’

«C’est un parti qui est en changement et en reconstruction, mais je trouve justement que c’est le meilleur moment d’en faire partie parce que ça me permet d’avoir une voix pour amener mes idées quant aux changements qui sont à venir, et c’est aussi une voie potentielle [accéder à] l’opposition officielle», affirme-t-elle.

En ce qui a trait au projet de troisième lien, la candidate souhaite l’étudier dans le but d’en faire un «projet structurant avec une vision».

«Je me suis prononcée comme quoi ce serait une option et que ce serait inévitable, mais pas nécessairement dans sa forme actuelle, dit-elle. Il ne faut pas voir les projets comme étant en silo, donc il ne faut pas juste dire oui, pour, contre, mais vraiment voir ça comme un projet global et vraiment d’avoir un bureau de projet qui va amener des gens autour de la table.»

Les résidents de la circonscription de Jean-Talon pourront se prononcer le 2 octobre, jour du scrutin de cette élection partielle.

